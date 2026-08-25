Salta: qué dice el informe preliminar de la autopsia a "Jota" Figueroa, el femicida del country

Investigación judicial y auditoría interna

El caso derivó en dos líneas de investigación paralelas. Por un lado, la Fiscalía Penal junto al CIF dispusieron la incautación de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia ubicadas en los ingresos al sector, como así también de los libros de novedades, los partes diarios de guardia y el legajo penitenciario completo para reconstruir la secuencia cronológica previa al hallazgo. Por otra parte, la Secretaría de Justicia abrió un expediente administrativo para auditar el desempeño del Servicio Penitenciario y verificar si el personal a cargo aplicó rigurosamente los protocolos de resguardo exigidos para la custodia de un recluso de alto riesgo psiquiátrico