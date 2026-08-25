Seguridad

Salta: qué dice el informe preliminar de la autopsia a "Jota" Figueroa, el femicida del country

El informe preliminar del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) echó luz sobre la causa de muerte del femicida de Mercedes Kvedaras. El hecho ocurrió la tarde del lunes 24 de agosto en el pabellón F del penal capitalino.

José Figueroa durante el juicio. FOTO LA GACETA
José Figueroa durante el juicio. FOTO LA GACETA
Por Santiago Mendieta Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • La autopsia del CIF confirmó que José Figueroa, femicida de Mercedes Kvedaras, murió por asfixia por ahorcamiento en el penal de Salta este lunes, convalidando un suicidio.
  • Condenado a perpetua por el femicidio en El Tipal en 2023, Figueroa presentaba un cuadro depresivo severo y medicación intensiva antes de ser hallado en el pabellón F.
  • La Fiscalía analiza grabaciones del penal para reconstruir el hecho, mientras el Servicio Penitenciario es auditado para verificar si se cumplieron los protocolos de custodia.
Resumen generado con IA

El informe preliminar del Cuerpo de Investigaciones Fiscales arrojó la primera certeza médica sobre el desenlace de José Eduardo Figueroa. El examen forense determinó que la causa de muerte del femicida de Mercedes Kvedaras fue "asfixia por ahorcamiento", una conclusión que convalida la hipótesis de un desenlace autolesivo ocurrido durante la tarde del lunes 24 de agosto en el pabellón F de la Unidad Carcelaria N° 1.

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El hallazgo y la asistencia de urgencia

La emergencia se desató minutos después de las 18:30, finalizado el recuento de rutina de los reclusos. La advertencia de otro interno movilizó de inmediato al personal de guardia y a los enfermeros de turno, quienes iniciaron maniobras de reanimación en el patio común del sector. 

Dada la gravedad del cuadro, el personal sanitario dispuso el traslado urgente en ambulancia hacia el Hospital San Bernardo, donde los médicos constataron finalmente su deceso.

Deterioro psíquico y antecedentes del juicio

A cuatro meses de haber recibido la condena a prisión perpetua por el crimen perpetrado en agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal, el estado del interno evidenciaba un declive pronunciado. Figueroa asistía a terapia con un profesional particular y se encontraba con un esquema de medicación intensivo que le provocaba extensos períodos de somnolencia. Personas de su entorno cercano coincidieron en que el aislamiento y el cuadro depresivo se habían agudizado notoriamente en las semanas previas al hecho.

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Esa fragilidad emocional ya había sido expuesta en el juicio por la psicóloga de parte, Alejandra López. La especialista diagnosticó una depresión reactiva caracterizada por la angustia permanente y la presencia recurrente de pensamientos tanáticos. Según su testimonio ante el tribunal, el condenado asumía la culpa de lo sucedido sin buscar atenuantes ni explicaciones lógicas para su conducta, manifestando una total imposibilidad de proyectarse a futuro y repitiendo en sesión la frase "Estar en esta oscuridad no es vida, yo estoy muerto, yo estoy muerto aquí".

Investigación judicial y auditoría interna

El caso derivó en dos líneas de investigación paralelas. Por un lado, la Fiscalía Penal junto al CIF dispusieron la incautación de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia ubicadas en los ingresos al sector, como así también de los libros de novedades, los partes diarios de guardia y el legajo penitenciario completo para reconstruir la secuencia cronológica previa al hallazgo. Por otra parte, la Secretaría de Justicia abrió un expediente administrativo para auditar el desempeño del Servicio Penitenciario y verificar si el personal a cargo aplicó rigurosamente los protocolos de resguardo exigidos para la custodia de un recluso de alto riesgo psiquiátrico

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