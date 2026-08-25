Salta: cómo fueron las últimas horas de "Jota" Figueroa, el femicida del country

El hallazgo y la alerta en el pabellón

El episodio se desencadenó minutos después de las 18:30, tras el habitual conteo de internos. Fue otro recluso quien advirtió la situación en el patio común y dio el aviso de emergencia. Personal del Servicio Penitenciario y enfermeros de guardia acudieron de inmediato para iniciar maniobras de reanimación, disponiendo su posterior traslado de urgencia al hospital San Bernardo, donde se confirmó su deceso.