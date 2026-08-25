Salta: cómo fueron las últimas horas de "Jota" Figueroa, el femicida del country
Lo encontraron sin vida en el patio interno del pabellón F de la cárcel de Villa Las Rosas. Mientras la Justicia y la fiscalía reconstruyen sus últimas horas, se abrió una investigación administrativa para auditar el accionar del Servicio Penitenciario y el cumplimiento de los protocolos de custodia.
Resumen para apurados
- José Figueroa, condenado a perpetua por el femicidio de su esposa en un country, fue hallado muerto en el penal de Villa Las Rosas en Salta tras un presunto suicidio.
- Fue encontrado en el patio del pabellón F tras el recuento. Figueroa atravesaba un cuadro de profunda depresión y aislamiento luego de recibir su condena a prisión perpetua.
- La Justicia y el Servicio Penitenciario investigan las causas del hecho y auditan si se cumplieron los protocolos de custodia y prevención ante su perfil de alto riesgo.
A pocos meses de haber sido condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras, José Figueroa fue hallado sin vida en el patio interno del pabellón F de la cárcel de Villa Las Rosas, en Salta.
Aunque las hipótesis oficiales apuntan a un hecho autolesivo -ahorcamiento- la Justicia y el Servicio Penitenciario abrieron investigaciones paralelas para esclarecer las circunstancias exactas del trágico desenlace.
El hallazgo y la alerta en el pabellón
El episodio se desencadenó minutos después de las 18:30, tras el habitual conteo de internos. Fue otro recluso quien advirtió la situación en el patio común y dio el aviso de emergencia. Personal del Servicio Penitenciario y enfermeros de guardia acudieron de inmediato para iniciar maniobras de reanimación, disponiendo su posterior traslado de urgencia al hospital San Bernardo, donde se confirmó su deceso.
El pabellón F alberga a internos caracterizados como "tranquilos" por las autoridades. Según detalló el secretario de Justicia de Salta, Javier Mónico, este sector cuenta con presencia permanente de personal penitenciario en el interior, aunque las cámaras de seguridad solo monitorean los accesos y no el patio ni los espacios comunes del recinto.
Un deterioro psíquico profundo
El estado del condenado atravesaba un pronunciado declive tras la sentencia de abril. Figueroa recibía atención psicológica privada y se encontraba medicado, estado que lo mantenía adormecido durante largas jornadas. En las semanas previas a su muerte, fuentes cercanas al entorno señalan que su cuadro depresivo y de aislamiento se había profundizado significativamente.
Durante el debate oral, la psicóloga de parte, Lic. Alejandra López, había advertido con contundencia sobre el perfil psicológico del imputado. La profesional diagnosticó un cuadro de "depresión reactiva" con permanente estado de angustia y marcados "pensamientos tanáticos":
Según el testimonio profesional, Figueroa expresaba una culpa constante y un llanto persistente, sin intentar justificar el crimen.
Además, manifestaba una sensación de inexistencia y desesperanza absoluta. Durante el proceso terapéutico, llegó a verbalizar: “Estar en esta oscuridad no es vida, yo estoy muerto, yo estoy muerto aquí”.
López explicó que Figueroa aceptaba su responsabilidad plena en el femicidio, aunque aseguraba no encontrar una explicación lógica para la conducta desplegada esa fatídica jornada.
Reconstrucción y foco en los protocolos
La Fiscalía a cargo del caso busca reconstruir minuciosamente las horas previas al hallazgo. Para ello, se ordenó el secuestro de:
Registros y grabaciones de las cámaras de seguridad de los accesos al pabellón; libros de novedades y partes diarios del personal de guardia; y el legajo penitenciario y la historia clínica del interno.
Paralelamente, la Secretaría de Justicia abrió un sumario administrativo interno sobre el Servicio Penitenciario. El objetivo es certificar si se cumplieron de manera rigurosa los protocolos de custodia, prevención y asistencia médica requeridos para un recluso con un perfil psiquiátrico de alto riesgo. Se aguarda el informe definitivo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para confirmar la causa médica de la muerte.