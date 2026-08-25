Debut amargo y gesto de furia: Mastantuono no ocultó su frustración en la goleada de Roma sobre Fiorentina

El joven atacante de 19 años, cedido a préstamo desde el Real Madrid, integró la alineación titular dispuesta por el entrenador Fabio Grosso y completó 62 minutos en cancha. Con pocas posibilidades de gravitar ante el dominio rival, el volante registró 39 intervenciones con la pelota y completó 9 de 14 pases antes de ser sustituido. La impotencia por el adverso desarrollo colectivo quedó expuesta a los 86 minutos: tras el cuarto gol convertido por Niccolò Pisilli, las cámaras de la transmisión oficial captaron a Mastantuono arrojando con vehemencia una botella de agua contra el piso en el banco de relevos.