¿Cuáles son las señales que indican una relación insana con el celular?

La dependencia del teléfono celular dejó de ser una simple costumbre para convertirse en un fenómeno que preocupa a los profesionales de la salud. La tecnología elabora herramientas para facilitar la vida cotidiana. Actualmente el debate sobre el uso del teléfono móvil tiene lado positivo y negativo porque de ser una costumbre, la dependencia ya forma parte de la agenda de los doctores y tiene nombre científico: la nomofobia. El término describe el miedo o la ansiedad que experimentan algunas personas cuando no tienen acceso a su teléfono móvil o no pueden utilizarlo.