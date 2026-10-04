¿Cuáles son las señales que indican una relación insana con el celular?

Resumen para apurados
- Especialistas en salud advierten hoy que la nomofobia, o miedo a estar sin celular, afecta el bienestar de los usuarios por una dependencia tecnológica desmedida.
- El término surgió en el Reino Unido en 2008 y se manifiesta mediante el chequeo compulsivo y la ansiedad constante ante la falta de batería, señal o conexión.
- Dado que uno de cada cuatro adultos sufre este problema, identificar las señales a tiempo será clave para evitar daños en la productividad y la salud mental.
La dependencia del teléfono celular dejó de ser una simple costumbre para convertirse en un fenómeno que preocupa a los profesionales de la salud. La tecnología elabora herramientas para facilitar la vida cotidiana. Actualmente el debate sobre el uso del teléfono móvil tiene lado positivo y negativo porque de ser una costumbre, la dependencia ya forma parte de la agenda de los doctores y tiene nombre científico: la nomofobia. El término describe el miedo o la ansiedad que experimentan algunas personas cuando no tienen acceso a su teléfono móvil o no pueden utilizarlo.
Formalmente, la nomofobia no está catalogada como un trastorno mental ni como una patología oficial en los manuales de diagnóstico psiquiátrico (como el DSM-5). Diversos investigadores señalan que se trata de un concepto para describir una conducta de dependencia o ansiedad situacional más que de una fobia clínica propiamente dicha.
La tecnología forma parte de la vida cotidiana y aporta innumerables beneficios. “El problema aparece cuando la necesidad de estar conectado genera ansiedad, interfiere con las actividades diarias o provoca malestar cada vez que el teléfono no está al alcance. En esos casos, la relación con el dispositivo deja de ser saludable”, explica la Licenciada en Psicólogoía, Maria Eugenia Cisneros (MP 1156).
Los indicios
Reconocer algunas señales de manera temprana permite recuperar una relación más sana con la tecnología para que no perjudique la vida cotidiana, el bienestar emocional, la productividad y la calidad de los vínculos. Algunas de ellas son:
1. Revisar el celular de manera compulsiva: mirar la pantalla cada pocos minutos, incluso cuando no hay llamadas, mensajes o notificaciones, puede ser una de las primeras manifestaciones de dependencia.
2. Sentir ansiedad cuando el teléfono no está cerca: olvidar el celular en casa, quedarse sin batería o perder la conexión a internet puede generar preocupación, irritabilidad o una sensación de inseguridad desproporcionada.
3. Interrumpir actividades para mirar la pantalla: pausar conversaciones, reuniones, comidas familiares o tareas laborales para revisar el teléfono de manera repetitiva es otra conducta frecuente entre quienes desarrollan una dependencia digital.
4. Necesitar estar siempre disponible: responder mensajes de inmediato, revisar constantemente las redes sociales o sentir que no es posible desconectarse por miedo a perder información importante también son comportamientos característicos.
5. Tener dificultades para concentrarse sin el celular: la necesidad permanente de consultar el dispositivo reduce la capacidad de mantener la atención durante períodos prolongados y favorece la distracción, afectando el rendimiento laboral, académico y las actividades cotidianas.
Aunque suele asociarse principalmente con adolescentes y jóvenes, la nomofobia puede presentarse a cualquier edad. En los niños y adolescentes, el uso excesivo del celular puede afectar el desarrollo de habilidades sociales, favorecer problemas de atención y dificultar la regulación emocional. En los adultos, muchas personas están conectadas prácticamente durante todo el día, con dificultades para separar el trabajo de la vida personal y los espacios de recreación.
Cuando surge la denominación
El término nomofobia nació en 2008 en el Reino Unido. Se creó como un acrónimo de la expresión en inglés “NO MObile PHOBIA” (fobia a no tener el teléfono móvil) a raíz de un estudio encargado por la empresa de correos británica Royal Mail a la encuestadora YouGov.
La investigación buscaba evaluar la ansiedad que experimentaban los usuarios cuando perdían señal, se quedaban sin batería o no tenían el dispositivo cerca. En la última década, la literatura científica, como el mismo fenómeno, va en avanzada. De acuerdo con un análisis publicado en la revista científica BMC Psychiatry, cerca de uno de cada cuatro adultos presenta niveles elevados de nomofobia, una cifra que refleja el crecimiento de la dependencia hacia los dispositivos móviles y el impacto que la hiperconectividad puede tener sobre la salud y el bienestar.