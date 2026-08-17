Los vetustos desagües del área metropolitana

El funcionario mencionó como problemáticas la insuficiencia hidráulica generalizada de los desagües internos; los puntos críticos y zonas de inundación recurrentes; el deterioro y la obsolescencia de la infraestructura y la falta de mantenimiento adecuado. Además describió que hay conexiones no controladas de efluentes cloacales e industriales; ocupación de vías de escurrimiento natural y zonas de amortiguación; y habló del diseño urbano desvinculado de la hidrología. De modo especial se refirió a la incidencia del funcionamiento del canal Sur sobre desagües internos con aportes de cuentas externas.