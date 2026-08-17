Incendios en Europa dejan muertos, miles de afectados y devastación

En España

La región de Aragón, en el noreste de España, desplegó ayer un dispositivo antiincendio récord para luchar contra el fuego que se declaró el lunes pasado y que se acercó a dos monasterios históricos de San Juan de la Peña. Atizadas por el viento, las llamas se propagaron por 16.600 hectáreas y acarrearon la evacuación de más de 1.000 personas. Un militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) implicado en las labores de extinción murió, informó el presidente regional, Jorge Azcón. Según medios locales, el vehículo en el que se desplazaba habría volcado. Ayer, el gobierno autonómico indicó que se logró “consolidar buena parte del perímetro” del incendio por la noche y que se pudo “avanzar en la contención del fuego”. A la región se espera la llegada de 100 bomberos franceses. Con los refuerzos ya movilizados por el ejército y otros servicios nacionales, apoyados por entre 35 y 40 aviones, el contingente total contará con más de 1.000 bomberos. Por otro lado, en la provincia andaluza de Huelva, en el sur, el presidente regional, Juanma Moreno, indicó que la dirección del Plan Operativo informó “de la estabilización del incendio, tras 36 horas en las que no se ha detectado ningún foco” dentro del perímetro. Además, se permitirá que más de 400 vecinos evacuados regresen a sus casas, agregó Moreno. Según la televisión pública andaluza, Canal Sur, el fuego, que se desencadenó hace diez días, afectó 38.000 ha.