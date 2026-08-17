Incendios en Europa dejan muertos, miles de afectados y devastación

Resumen para apurados
- Voraces incendios forestales en Grecia, España, Bélgica y Francia dejaron al menos tres muertos, miles de evacuados y decenas de miles de hectáreas arrasadas este fin de semana.
- Las altas temperaturas y fuertes vientos dificultaron el combate de las llamas, obligando a desplegar operativos récord y activar la asistencia internacional europea.
- Aunque la baja térmica comienza a dar tregua en algunas zonas, las autoridades refuerzan la vigilancia ante el riesgo latente de nuevos focos durante la temporada estival.
Europa vive ayer otra jornada difícil por los incendios, que dejaron dos muertos en Grecia y acarrearon importantes despliegues en España y Bélgica.
Los principales desarrollos en las últimas horas se detallan a continuación:
En Grecia
Dos personas fueron halladas muertas en la isla de Salamina, cerca de Atenas, donde ayer se declararon casi simultáneamente dos incendios, lo que provocó la evacuación de cientos de personas, informaron los bomberos.
“Se encontraron dos cuerpos” cerca de la playa de Peristeria, en el sur de la isla, afirmó un miembro de los servicios de rescate contactado por la AFP.
La isla de Salamina es un destino popular para los atenienses durante las vacaciones y los fines de semana.
Por otro lado, un fuego se declaró el sábado de tarde en la isla de Skyros, donde un centenar de bomberos luchan contra las llamas apoyados por 11 aviones, cinco helicópteros y una veintena de vehículos. En declaraciones al canal público ERT, el alcalde de la isla, Kyriakos Antonopoulos, indicó que hubo que “evacuar por precaución” la zona del pueblo de Pefko. Skyros cuenta en tiempos normales con 3.000 habitantes, pero en verano atrae a numerosos turistas, tanto griegos como extranjeros.
En España
La región de Aragón, en el noreste de España, desplegó ayer un dispositivo antiincendio récord para luchar contra el fuego que se declaró el lunes pasado y que se acercó a dos monasterios históricos de San Juan de la Peña. Atizadas por el viento, las llamas se propagaron por 16.600 hectáreas y acarrearon la evacuación de más de 1.000 personas. Un militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) implicado en las labores de extinción murió, informó el presidente regional, Jorge Azcón. Según medios locales, el vehículo en el que se desplazaba habría volcado. Ayer, el gobierno autonómico indicó que se logró “consolidar buena parte del perímetro” del incendio por la noche y que se pudo “avanzar en la contención del fuego”. A la región se espera la llegada de 100 bomberos franceses. Con los refuerzos ya movilizados por el ejército y otros servicios nacionales, apoyados por entre 35 y 40 aviones, el contingente total contará con más de 1.000 bomberos. Por otro lado, en la provincia andaluza de Huelva, en el sur, el presidente regional, Juanma Moreno, indicó que la dirección del Plan Operativo informó “de la estabilización del incendio, tras 36 horas en las que no se ha detectado ningún foco” dentro del perímetro. Además, se permitirá que más de 400 vecinos evacuados regresen a sus casas, agregó Moreno. Según la televisión pública andaluza, Canal Sur, el fuego, que se desencadenó hace diez días, afectó 38.000 ha.
En Bélgica
Cerca de 3.000 hectáreas han ardido en un parque natural del este de Bélgica, en lo que es ya uno de los peores incendios en la historia del país, según anunciaron las autoridades locales ayer.
Más de un centenar de bomberos intentan desde el viernes controlar las llamas en Hautes Fagnes, una zona muy apreciada por los senderistas. De momento no resultó alcanzada ninguna vivienda, pero hubo evacuaciones preventivas en dos localidades cercanas. Lo escarpado del paraje está complicando mucho las tareas, al punto que los bomberos no pudieron de momento ni acceder a la zona.
Bélgica activó el sábado el mecanismo europeo de asistencia mutua.Los helicópteros de la policía federal belga y de los Países Bajos se relevaban este domingo en un lago cercano para abastecerse de agua. Se esperan otros medios aéreos procedentes de la República Checa, de Suecia, y posiblemente de Alemania y Noruega, aunque ya hay “frentes de fuego (...) bajo control”, según el ministro del Interior belga, Bernard Quintin.
En Francia
Desde el jueves, unas 1.700 hectáreas han ardido en un bosque de pinos de las Landas francesas (suroeste). Ayer “la situación evoluciona de manera más bien favorable”, según el prefecto Gilles Clavreul, gracias a las bajada de las temperaturas, con una previsión de 28 grados por la tarde, frente a los 40° C registrados cuando empezó el incendio. Unos 550 bomberos están trabajando en la zona actualmente. En las Ardenas, un centenar de hectáreas han ardido, algo “inédito en la historia reciente” de este departamento del noreste, según el vicedirector local de los bomberos, David Gouzou. Según la prefectura, la situación en este momento es “más favorable”.