Se confirmó el horario para el duelo de Atlético Tucumán contra Independiente por Copa Argentina

Resumen para apurados
- La organización de la Copa Argentina oficializó que Atlético Tucumán e Independiente jugarán los octavos el miércoles 12 de agosto a las 19:15 en Rosario.
- Ambos equipos ya ganaron en dicho estadio en la presente edición del torneo y mantienen un historial empatado en Copa Argentina, con un triunfo para cada uno.
- El ganador no solo avanzará a los cuartos de final de la competencia federal, sino que también desequilibrará el historial directo entre ambos en el certamen.
Luego de la confirmación de la sede y el día, la organización de la Copa Argentina oficializó el horario para el choque de octavos de final entre Atlético Tucumán e Independiente. El encuentro se jugará el próximo miércoles 12 de agosto a las 19:15 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, la cancha de Newell's Old Boys en Rosario.
El escenario rosarino guarda antecedentes inmediatos y positivos para ambos equipos en la presente edición del torneo. El "Decano" logró allí su clasificación a esta instancia tras vencer a Talleres de Córdoba en los 16avos de final disputados en mayo, luego de haber debutado con una victoria frente a Sportivo Barracas en la cancha de Estudiantes de Caseros. Por su parte, el conjunto de Avellaneda también conoce el césped del Parque Independencia, ya que allí eliminó a Unión de Santa Fe en la fase previa, tras haber superado a Atenas de Río Cuarto en el estadio de Defensa y Justicia.
Este cruce representará el tercer capítulo entre Atlético e Independiente en el marco de la Copa Argentina, donde sostienen un historial totalmente parejo con un triunfo por lado. El primer antecedente se dio el 19 de septiembre de 2017 por los 16avos de final, cuando el equipo tucumano se impuso por 2 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza con goles de Gonzalo Freitas y Rodrigo Aliendro, mientras que Maximiliano Meza había puesto en ventaja al "Rojo". La paridad llegó el 23 de junio de 2022, también en 16avos, con victoria para Independiente por 1 a 0 en el estadio 23 de Agosto de Jujuy mediante un tanto de Juan Cazares.
También están los jueces para el duelo ante Sarmiento
La Liga Profesional anunció las designaciones para la fecha 4 del Clausura. Atlético Tucumán enfrentará a Samiento este sábado desde las 14.45, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Ariel Scime y Marcelo Errante serán sus asistentes y Maximiliano Silcán Jerez el cuarto. En el VAR estará Héctor Paletta y en el AVAR Manuel Sánchez.