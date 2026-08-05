DeportesFútbol

Se confirmó el horario para el duelo de Atlético Tucumán contra Independiente por Copa Argentina

La AFA determinó que el choque por los octavos de final se dispute desde las 19.15 este miércoles en Rosario.

SE REPITE. El estadio de Newell´s volverá a recibir a la parcialidad decana.
SE REPITE. El estadio de Newell´s volverá a recibir a la parcialidad "decana".
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • La organización de la Copa Argentina oficializó que Atlético Tucumán e Independiente jugarán los octavos el miércoles 12 de agosto a las 19:15 en Rosario.
  • Ambos equipos ya ganaron en dicho estadio en la presente edición del torneo y mantienen un historial empatado en Copa Argentina, con un triunfo para cada uno.
  • El ganador no solo avanzará a los cuartos de final de la competencia federal, sino que también desequilibrará el historial directo entre ambos en el certamen.
Resumen generado con IA

Luego de la confirmación de la sede y el día, la organización de la Copa Argentina oficializó el horario para el choque de octavos de final entre Atlético Tucumán e Independiente. El encuentro se jugará el próximo miércoles 12 de agosto a las 19:15 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, la cancha de Newell's Old Boys en Rosario.

El escenario rosarino guarda antecedentes inmediatos y positivos para ambos equipos en la presente edición del torneo. El "Decano" logró allí su clasificación a esta instancia tras vencer a Talleres de Córdoba en los 16avos de final disputados en mayo, luego de haber debutado con una victoria frente a Sportivo Barracas en la cancha de Estudiantes de Caseros. Por su parte, el conjunto de Avellaneda también conoce el césped del Parque Independencia, ya que allí eliminó a Unión de Santa Fe en la fase previa, tras haber superado a Atenas de Río Cuarto en el estadio de Defensa y Justicia.

Este cruce representará el tercer capítulo entre Atlético e Independiente en el marco de la Copa Argentina, donde sostienen un historial totalmente parejo con un triunfo por lado. El primer antecedente se dio el 19 de septiembre de 2017 por los 16avos de final, cuando el equipo tucumano se impuso por 2 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza con goles de Gonzalo Freitas y Rodrigo Aliendro, mientras que Maximiliano Meza había puesto en ventaja al "Rojo". La paridad llegó el 23 de junio de 2022, también en 16avos, con victoria para Independiente por 1 a 0 en el estadio 23 de Agosto de Jujuy mediante un tanto de Juan Cazares.

También están los jueces para el duelo ante Sarmiento

La Liga Profesional anunció las designaciones para la fecha 4 del Clausura. Atlético Tucumán enfrentará a Samiento este sábado desde las 14.45, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Ariel Scime y Marcelo Errante serán sus asistentes y Maximiliano Silcán Jerez el cuarto. En el VAR estará Héctor Paletta y en el AVAR Manuel Sánchez.

Temas Club Atlético IndependienteCopa ArgentinaClub Atlético TucumánAtlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atlético Tucumán ya conoce sede y fecha para el cruce de Copa Argentina ante Independiente

Atlético Tucumán ya conoce sede y fecha para el cruce de Copa Argentina ante Independiente

La muralla de Falcioni: qué significa para Atlético Tucumán la racha de cinco partidos sin recibir goles

La muralla de Falcioni: qué significa para Atlético Tucumán la racha de cinco partidos sin recibir goles

Sin margen de error: Boca rinde examen en Rosario y River se juega una parada brava en Núñez

Sin margen de error: Boca rinde examen en Rosario y River se juega una parada brava en Núñez

Lo más popular
Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra
1

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur
2

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron
3

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán
4

Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?
5

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

Ranking notas premium
El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
1

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur
2

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?
3

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”
4

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos
5

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

Más Noticias
Un hombre denunció durante un año que su ex pareja lo agredía, pero la Justicia tardó meses en protegerlo

Un hombre denunció durante un año que su ex pareja lo agredía, pero la Justicia tardó meses en protegerlo

El video de Lionel Messi caminando por Miami que sorprendió a todos: “Es una personita más”

El video de Lionel Messi caminando por Miami que sorprendió a todos: “Es una personita más”

Mastantuono deja Real Madrid y jugará una temporada en otro equipo de Europa

Mastantuono deja Real Madrid y jugará una temporada en otro equipo de Europa

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán

Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

Es tucumano, se formó en un club creado por un centro de estudiantes y hoy vive del futsal en Italia

Es tucumano, se formó en un club creado por un centro de estudiantes y hoy vive del futsal en Italia

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

Comentarios