Se confirmó el horario para el duelo de Atlético Tucumán contra Independiente por Copa Argentina

Este cruce representará el tercer capítulo entre Atlético e Independiente en el marco de la Copa Argentina, donde sostienen un historial totalmente parejo con un triunfo por lado. El primer antecedente se dio el 19 de septiembre de 2017 por los 16avos de final, cuando el equipo tucumano se impuso por 2 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza con goles de Gonzalo Freitas y Rodrigo Aliendro, mientras que Maximiliano Meza había puesto en ventaja al "Rojo". La paridad llegó el 23 de junio de 2022, también en 16avos, con victoria para Independiente por 1 a 0 en el estadio 23 de Agosto de Jujuy mediante un tanto de Juan Cazares.