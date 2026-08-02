DeportesFútbol

Valentín Barco fue presentado en Chelsea y tendrá una nueva oportunidad en la Premier League

El volante de la selección argentina dejó Estrasburgo y fue oficializado como refuerzo del club londinense. A los 22 años, buscará consolidarse en Inglaterra tras su paso por Francia.

OTRA OPORTUNIDAD. Tras haber rendido en Francia, Barco volverá a jugar en la Premier League.
OTRA OPORTUNIDAD. Tras haber rendido en Francia, Barco volverá a jugar en la Premier League.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El 2 de agosto de 2026, Chelsea presentó en Londres al argentino Valentín Barco desde el Estrasburgo para reforzar su plantel tras su destacado nivel en Francia.
  • El pase se facilitó al pertenecer ambos clubes al grupo BlueCo. Barco llega tras destacar en Francia con 58 partidos, luego de breves pasos por Brighton y Sevilla.
  • A sus 22 años, el defensor buscará afianzarse en la Premier League y podría reencontrarse en Stamford Bridge con su compatriota Enzo Fernández.
Resumen generado con IA

Valentín Barco dio un nuevo paso en su carrera europea. El lateral izquierdo fue oficializado como incorporación del Chelsea y volverá a disputar la Premier League después de su destacada temporada en el Racing de Estrasburgo y de su participación con la selección argentina en el Mundial 2026.

La entidad londinense confirmó la operación a través de sus canales oficiales con un breve comunicado: "Chelsea FC se complace en anunciar la incorporación del internacional argentino Valentín Barco, procedente del RC Strasbourg".

La presentación estuvo acompañada por un video ambientado en las calles de Londres. En las imágenes se escucha una transmisión radial que informa sobre la llegada del futbolista, mientras un diario exhibe en su portada la fotografía del ex Boca junto al título: "Barco es azul", en alusión a los colores del club inglés.

Si bien no trascendieron los detalles económicos de la transferencia, la negociación se facilitó porque Chelsea y Estrasburgo forman parte del mismo grupo empresario, BlueCo, propietario de ambas instituciones.

A los 22 años, Barco tendrá una segunda oportunidad en el fútbol inglés. Su primera experiencia en la Premier había sido con Brighton, club al que llegó tras destacarse en Boca, aunque allí tuvo escasa continuidad. Posteriormente fue cedido al Sevilla, donde tampoco logró consolidarse.

Su carrera tomó un nuevo impulso en Francia. Durante la última temporada, Estrasburgo decidió adquirir su ficha y el argentino respondió con buenas actuaciones que despertaron nuevamente el interés del Chelsea.

Desde su desembarco en Europa, Barco acumula 74 partidos oficiales repartidos entre Brighton, Sevilla y Estrasburgo. Su mejor rendimiento lo consiguió en el conjunto francés, donde disputó 58 encuentros, convirtió tres goles y entregó 11 asistencias. En Brighton sumó siete presentaciones, mientras que con Sevilla jugó nueve partidos y registró una asistencia.

En Stamford Bridge podría reencontrarse con Enzo Fernández, compañero suyo en la Selección durante el Mundial, aunque la continuidad del ex River en el club inglés todavía depende de la resolución de su futuro en el actual mercado de pases.

Temas LondresChelsea Football ClubInglaterraLiga PremierValentín BarcoEnzo Fernández
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De salida familiar a ovación sobre el escenario: el interminable aplauso al “Colo” Barco

De salida familiar a ovación sobre el escenario: el interminable aplauso al “Colo” Barco

Un gol de Cabo Verde a la Selección argentina fue elegido como el mejor del Mundial 2026

Un gol de Cabo Verde a la Selección argentina fue elegido como el mejor del Mundial 2026

Juventus ya habría tomado una decisión sobre el futuro de Dibu Martínez

Juventus ya habría tomado una decisión sobre el futuro de "Dibu" Martínez

Lo más popular
Falta tanto que parece nada
1

Falta tanto que parece nada

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
2

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos
3

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
4

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Milei confirmó que ya definió a su candidato a vicepresidente para buscar la reelección
5

Milei confirmó que ya definió a su candidato a vicepresidente para buscar la reelección

Ranking notas premium
Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
1

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

Falta tanto que parece nada
2

Falta tanto que parece nada

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
3

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos
4

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
5

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Más Noticias
San Martín atraviesa su peor campaña desde que bajó de Primera: ahora quedó afuera de la zona de Reducido de la Primera Nacional

San Martín atraviesa su peor campaña desde que bajó de Primera: ahora quedó afuera de la zona de Reducido de la Primera Nacional

Juventus ya habría tomado una decisión sobre el futuro de Dibu Martínez

Juventus ya habría tomado una decisión sobre el futuro de "Dibu" Martínez

La Liga Tucumana suspendió la semifinal entre Concepción FC y Talleres, por supuestas amenazas

La Liga Tucumana suspendió la semifinal entre Concepción FC y Talleres, por supuestas amenazas

Tenso cruce entre Joaquín Levinton y un participante de Es mi sueño: ¿Querés venir a sentarte acá?

Tenso cruce entre Joaquín Levinton y un participante de Es mi sueño: "¿Querés venir a sentarte acá?"

Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Newell's-Boca Juniors y River Plate-Rosario Central?

Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Newell's-Boca Juniors y River Plate-Rosario Central?

Así es la impactante mansión de Leandro Paredes y Camila Galante en Canning: vale más de 2,8 millones de dólares

Así es la impactante mansión de Leandro Paredes y Camila Galante en Canning: vale más de 2,8 millones de dólares

No estoy bien de salud: Soledad Silveyra reveló la dura enfermedad que padece desde hace seis meses

"No estoy bien de salud": Soledad Silveyra reveló la dura enfermedad que padece desde hace seis meses

Entre lágrimas y ovación, Rosalía pidió perdón en su primer show en Argentina: Nunca fue mi intención

Entre lágrimas y ovación, Rosalía pidió perdón en su primer show en Argentina: "Nunca fue mi intención"

Comentarios