Valentín Barco fue presentado en Chelsea y tendrá una nueva oportunidad en la Premier League

Resumen para apurados
- El 2 de agosto de 2026, Chelsea presentó en Londres al argentino Valentín Barco desde el Estrasburgo para reforzar su plantel tras su destacado nivel en Francia.
- El pase se facilitó al pertenecer ambos clubes al grupo BlueCo. Barco llega tras destacar en Francia con 58 partidos, luego de breves pasos por Brighton y Sevilla.
- A sus 22 años, el defensor buscará afianzarse en la Premier League y podría reencontrarse en Stamford Bridge con su compatriota Enzo Fernández.
Valentín Barco dio un nuevo paso en su carrera europea. El lateral izquierdo fue oficializado como incorporación del Chelsea y volverá a disputar la Premier League después de su destacada temporada en el Racing de Estrasburgo y de su participación con la selección argentina en el Mundial 2026.
La entidad londinense confirmó la operación a través de sus canales oficiales con un breve comunicado: "Chelsea FC se complace en anunciar la incorporación del internacional argentino Valentín Barco, procedente del RC Strasbourg".
La presentación estuvo acompañada por un video ambientado en las calles de Londres. En las imágenes se escucha una transmisión radial que informa sobre la llegada del futbolista, mientras un diario exhibe en su portada la fotografía del ex Boca junto al título: "Barco es azul", en alusión a los colores del club inglés.
Chelsea FC is pleased to confirm the signing of Argentinian international Valentin Barco from RC Strasbourg.— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 2, 2026
Welcome to Chelsea, Valentin!
Si bien no trascendieron los detalles económicos de la transferencia, la negociación se facilitó porque Chelsea y Estrasburgo forman parte del mismo grupo empresario, BlueCo, propietario de ambas instituciones.
A los 22 años, Barco tendrá una segunda oportunidad en el fútbol inglés. Su primera experiencia en la Premier había sido con Brighton, club al que llegó tras destacarse en Boca, aunque allí tuvo escasa continuidad. Posteriormente fue cedido al Sevilla, donde tampoco logró consolidarse.
Su carrera tomó un nuevo impulso en Francia. Durante la última temporada, Estrasburgo decidió adquirir su ficha y el argentino respondió con buenas actuaciones que despertaron nuevamente el interés del Chelsea.
Desde su desembarco en Europa, Barco acumula 74 partidos oficiales repartidos entre Brighton, Sevilla y Estrasburgo. Su mejor rendimiento lo consiguió en el conjunto francés, donde disputó 58 encuentros, convirtió tres goles y entregó 11 asistencias. En Brighton sumó siete presentaciones, mientras que con Sevilla jugó nueve partidos y registró una asistencia.
En Stamford Bridge podría reencontrarse con Enzo Fernández, compañero suyo en la Selección durante el Mundial, aunque la continuidad del ex River en el club inglés todavía depende de la resolución de su futuro en el actual mercado de pases.