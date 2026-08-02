Casi 9 de cada 10 argentinos creen que hacen falta dos o más empleos para llegar a fin de mes, según una encuesta

Resumen para apurados
- Según una encuesta de Zentrix en Argentina, el 86,6% de la gente cree necesitar dos o más empleos hoy para llegar a fin de mes ante la pérdida salarial por la inflación.
- Dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos antes del día 20. Además, el 61,9% se endeudó en los últimos seis meses, principalmente para comprar alimentos y pagar servicios.
- La crisis reformula la identidad social: más del 50% se percibe en la clase baja y el auge del endeudamiento informal anticipa un aumento del riesgo financiero y la morosidad.
La situación económica continúa siendo una de las principales preocupaciones de los argentinos. Una encuesta de la consultora Zentrix reveló que el 86,6% de la población considera que hoy se necesitan dos o más empleos para llegar a fin de mes, mientras que dos de cada tres personas afirman que sus ingresos se terminan antes del día 20.
El estudio también muestra que el 87,4% de los encuestados sostiene que sus ingresos perdieron contra la inflación, una percepción que atraviesa incluso a quienes apoyan al Gobierno nacional.
Dos de cada tres argentinos no llegan al día 20 con sus ingresos
El relevamiento refleja un fuerte deterioro del poder adquisitivo. Según los datos, apenas el 9,3% de los consultados aseguró que logra terminar el mes con capacidad de ahorro, mientras que la amplia mayoría destina la totalidad de sus ingresos al consumo cotidiano.
Para la consultora, el problema dejó de ser una experiencia individual para convertirse en una percepción compartida por gran parte de la sociedad.
Incluso entre quienes votaron al oficialismo, el 73% reconoce que el salario perdió frente a la inflación, porcentaje que asciende al 97,1% entre los votantes de la oposición.
El endeudamiento crece para cubrir gastos básicos
Otro de los datos más preocupantes del informe es el aumento del endeudamiento.
Según la encuesta, el 61,9% de los argentinos tomó algún tipo de crédito durante los últimos seis meses, aunque el destino de esos préstamos cambió significativamente.
En lugar de financiar compras importantes o inversiones, la mitad de quienes se endeudaron lo hicieron para pagar alimentos, servicios, medicamentos u otros gastos esenciales.
La adquisición de bienes durables explica apenas el 11,5% del total de los créditos tomados.
Los jóvenes recurren con mayor frecuencia a préstamos informales
El informe advierte que el endeudamiento afecta especialmente a las personas de entre 18 y 39 años.
En ese segmento, el 35,8% recurrió a prestamistas o financieras informales, una proporción muy superior al 7% registrado entre los mayores de 60 años.
La consultora sostiene que los sectores con menor respaldo económico terminan accediendo a las formas de financiamiento más costosas y riesgosas.
La morosidad también aumenta
Las dificultades para afrontar las obligaciones financieras también quedaron reflejadas en el estudio.
Entre quienes tomaron crédito:
El 28,9% afirmó que le cuesta mucho pagar las cuotas.
El 12% ya registra atrasos en los pagos.
El 6,4% reconoció que directamente no puede afrontar sus deudas.
Además, el 55% considera que las tasas de interés convierten al crédito en una "trampa" más que en una herramienta para mejorar su situación económica.
La mayoría se percibe en la base de la pirámide social
La encuesta también analizó la percepción que tienen los argentinos sobre su situación económica.
El 53,9% se identifica como parte de la clase baja o media baja, un dato que, según Zentrix, refleja un cambio profundo en la identidad social del país.
El informe sostiene que el pluriempleo, el endeudamiento para cubrir gastos cotidianos y la pérdida del poder adquisitivo están modificando la forma en que gran parte de la población percibe su lugar dentro de la sociedad.
Cuáles son las principales preocupaciones de los argentinos
Al consultar sobre los principales problemas del país, el ranking quedó encabezado por:
Corrupción (48,8%).
Bajos ingresos y salarios (46,9%).
Incertidumbre económica (41,6%).
Desempleo (29,1%).
Tarifas de los servicios públicos (26,8%).
Según la consultora, la preocupación por la corrupción aparece estrechamente vinculada con la desconfianza general hacia la dirigencia política, mientras que la pérdida de ingresos y el aumento del costo de vida siguen ocupando un lugar central entre las inquietudes de los argentinos.