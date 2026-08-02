Un hombre de 89 años se descompensó y descubrieron un arsenal con armas y objetos nazis en su casa

Lo que comenzó como una emergencia médica terminó con el hallazgo de un arsenal de guerra. Un hombre de 89 años sufrió una descompensación en su vivienda del barrio de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, y cuando efectivos del SAME y de la Policía ingresaron para asistirlo descubrieron una gran cantidad de armas, municiones y objetos vinculados al nazismo.