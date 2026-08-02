Un hombre de 89 años se descompensó y descubrieron un arsenal con armas y objetos nazis en su casa
El hallazgo ocurrió en el barrio porteño de Flores cuando personal del SAME y la Policía asistieron al hombre. En la vivienda encontraron más de 20 armas, municiones, explosivos y objetos con simbología del Tercer Reich.
Resumen para apurados
- El SAME y la Policía descubrieron un arsenal y objetos nazis en la casa de un hombre de 89 años que se descompensó en Flores, Buenos Aires, tras el alerta de una vecina.
- Durante el rescate, la policía halló 14 armas de puño, fusiles, una ametralladora, granadas y objetos del Tercer Reich. El hombre fue trasladado al Hospital Piñero.
- El Juzgado Federal Nº 5 ordenó secuestrar el material e investiga su procedencia y si las armas cuentan con el registro correspondiente ante la ANMAC.
Lo que comenzó como una emergencia médica terminó con el hallazgo de un arsenal de guerra. Un hombre de 89 años sufrió una descompensación en su vivienda del barrio de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, y cuando efectivos del SAME y de la Policía ingresaron para asistirlo descubrieron una gran cantidad de armas, municiones y objetos vinculados al nazismo.
El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Lautaro al 100. Una vecina alertó a los servicios de emergencia tras advertir que el hombre necesitaba asistencia médica. Luego de estabilizarlo, el personal decidió trasladarlo al Hospital Piñero para su atención.
Qué encontraron en la casa
Mientras se desarrollaba el operativo, efectivos de la Comisaría Vecinal 7-C observaron un importante arsenal dentro del inmueble y dieron intervención a la Justicia Federal.
Durante el procedimiento se secuestraron:
14 armas de puño, entre pistolas y revólveres.
Una ametralladora pesada con trípode.
Dos fusiles pesados.
Once fusiles y carabinas de diferentes modelos y épocas.
Una gran cantidad de municiones.
Al menos 22 elementos vinculados con explosivos, proyectiles de artillería y granadas de mano.
Cascos, armas blancas, accesorios y diversos objetos con simbología del régimen nazi.
Las autoridades también encontraron indumentaria y piezas relacionadas con el Tercer Reich, que quedaron bajo resguardo judicial junto con el resto del material secuestrado.
La Justicia investiga la procedencia del arsenal
Tras el hallazgo tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, con la participación de la Unidad de Flagrancia Oeste.
Como primera medida, la magistrada ordenó el secuestro de todas las armas, las municiones y los demás elementos encontrados en la vivienda. Además, se dispuso verificar la numeración de cada arma para determinar su origen y establecer si estaban registradas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
La investigación continúa para determinar la procedencia del arsenal y si el hombre poseía la documentación correspondiente para la tenencia del material incautado.