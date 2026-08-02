Seguridad

Un hombre de 89 años se descompensó y descubrieron un arsenal con armas y objetos nazis en su casa

El hallazgo ocurrió en el barrio porteño de Flores cuando personal del SAME y la Policía asistieron al hombre. En la vivienda encontraron más de 20 armas, municiones, explosivos y objetos con simbología del Tercer Reich.

Impactante hallazgo en Flores: asistieron a un jubilado y encontraron armas y objetos nazis
Impactante hallazgo en Flores: asistieron a un jubilado y encontraron armas y objetos nazis
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SAME y la Policía descubrieron un arsenal y objetos nazis en la casa de un hombre de 89 años que se descompensó en Flores, Buenos Aires, tras el alerta de una vecina.
  • Durante el rescate, la policía halló 14 armas de puño, fusiles, una ametralladora, granadas y objetos del Tercer Reich. El hombre fue trasladado al Hospital Piñero.
  • El Juzgado Federal Nº 5 ordenó secuestrar el material e investiga su procedencia y si las armas cuentan con el registro correspondiente ante la ANMAC.
Resumen generado con IA

Lo que comenzó como una emergencia médica terminó con el hallazgo de un arsenal de guerra. Un hombre de 89 años sufrió una descompensación en su vivienda del barrio de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, y cuando efectivos del SAME y de la Policía ingresaron para asistirlo descubrieron una gran cantidad de armas, municiones y objetos vinculados al nazismo.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Lautaro al 100. Una vecina alertó a los servicios de emergencia tras advertir que el hombre necesitaba asistencia médica. Luego de estabilizarlo, el personal decidió trasladarlo al Hospital Piñero para su atención.

Flores: un llamado al SAME terminó con el secuestro de armas, explosivos y objetos nazis Flores: un llamado al SAME terminó con el secuestro de armas, explosivos y objetos nazis

Qué encontraron en la casa

Mientras se desarrollaba el operativo, efectivos de la Comisaría Vecinal 7-C observaron un importante arsenal dentro del inmueble y dieron intervención a la Justicia Federal.

Durante el procedimiento se secuestraron:

14 armas de puño, entre pistolas y revólveres.

Una ametralladora pesada con trípode.

Dos fusiles pesados.

Once fusiles y carabinas de diferentes modelos y épocas.

Una gran cantidad de municiones.

Al menos 22 elementos vinculados con explosivos, proyectiles de artillería y granadas de mano.

Cascos, armas blancas, accesorios y diversos objetos con simbología del régimen nazi.

Las autoridades también encontraron indumentaria y piezas relacionadas con el Tercer Reich, que quedaron bajo resguardo judicial junto con el resto del material secuestrado.

Un hombre de 89 años se descompensó y descubrieron un arsenal con armas y objetos nazis en su casa

La Justicia investiga la procedencia del arsenal

Tras el hallazgo tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, con la participación de la Unidad de Flagrancia Oeste.

Como primera medida, la magistrada ordenó el secuestro de todas las armas, las municiones y los demás elementos encontrados en la vivienda. Además, se dispuso verificar la numeración de cada arma para determinar su origen y establecer si estaban registradas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

La investigación continúa para determinar la procedencia del arsenal y si el hombre poseía la documentación correspondiente para la tenencia del material incautado.

Temas Capital Federal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
1

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Falta tanto que parece nada
2

Falta tanto que parece nada

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos
3

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
4

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Decime qué se siente
5

Decime qué se siente

Ranking notas premium
Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
1

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
2

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Falta tanto que parece nada
3

Falta tanto que parece nada

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos
4

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
5

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Más Noticias
A 20 años del crimen de “Betty”: cómo fue la vida de las ex novicias después de haber sido condenadas

A 20 años del crimen de “Betty”: cómo fue la vida de las ex novicias después de haber sido condenadas

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

No estoy bien de salud: Soledad Silveyra reveló la dura enfermedad que padece desde hace seis meses

"No estoy bien de salud": Soledad Silveyra reveló la dura enfermedad que padece desde hace seis meses

Frío extremo, nevadas y viento Zonda: cuáles son las provincias bajo alerta del SMN este domingo

Frío extremo, nevadas y viento Zonda: cuáles son las provincias bajo alerta del SMN este domingo

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán define el tablero político rumbo a 2027

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán define el tablero político rumbo a 2027

Falta tanto que parece nada

Falta tanto que parece nada

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Comentarios