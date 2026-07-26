Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 26 de julio

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán llevó a cabo este domingo 26 de julio el sorteo N° 189 del Tuqui 10, que dejó un nuevo millonario en la provincia. El premio mayor, de $274.435.246,08, fue para un cartón vendido en San Isidro de Lules.
Números ganadores del Tuqui 10 del 26 de julio
Las bolillas sorteadas fueron:
01 - 04 - 06 - 07 - 10 - 11 - 14 - 17 - 18 - 22
El pozo principal alcanzó los $274.435.246,08 y tuvo un único ganador, cuyo cartón fue vendido en San Isidro de Lules.
Cómo salió el Seguro Sale
El Seguro Sale también tuvo un ganador, que se llevó $11.952.404,48.
Los números sorteados fueron:
01 - 03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 14 - 17 - 18 - 19
Según informó la Caja Popular de Ahorros, el cartón ganador fue vendido en San Miguel de Tucumán.
Ganadores por número de cartón
Además, se entregaron 10 premios de $700.000 para los siguientes números de cartón:
204667
130557
201448
172401
138024
191426
195257
138483
195340
175482
Sorteo Especial
También se realizó el Sorteo Especial, que premió a cinco participantes con $400.000 cada uno:
Mirta Rodríguez
Mónica Barrionuevo
Aldo Cardozo
Mariela Toscano
Vanesa Garro
Próximo sorteo del Tuqui 10
La Caja Popular de Ahorros informó que el próximo sorteo será el domingo 2 de agosto de 2026, con cartón celeste.
El Pozo Millonario tendrá un premio estimado de $70.000.000, mientras que el Seguro Sale pondrá en juego $12.262.348,80.