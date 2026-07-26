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Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 26 de julio

Conocé todos los números ganadores de la jornada.

Tuqui 10. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 26 de julio
Tuqui 10. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 26 de julio
Hace 3 Min

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán llevó a cabo este domingo 26 de julio el sorteo N° 189 del Tuqui 10, que dejó un nuevo millonario en la provincia. El premio mayor, de $274.435.246,08, fue para un cartón vendido en San Isidro de Lules.

Números ganadores del Tuqui 10 del 26 de julio

Las bolillas sorteadas fueron:

Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 26 de julio

01 - 04 - 06 - 07 - 10 - 11 - 14 - 17 - 18 - 22

El pozo principal alcanzó los $274.435.246,08 y tuvo un único ganador, cuyo cartón fue vendido en San Isidro de Lules.

Cómo salió el Seguro Sale

El Seguro Sale también tuvo un ganador, que se llevó $11.952.404,48.

Los números sorteados fueron:

01 - 03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 14 - 17 - 18 - 19

Según informó la Caja Popular de Ahorros, el cartón ganador fue vendido en San Miguel de Tucumán.

Ganadores por número de cartón

Además, se entregaron 10 premios de $700.000 para los siguientes números de cartón:

204667

130557

201448

172401

138024

191426

195257

138483

195340

175482

Sorteo Especial

También se realizó el Sorteo Especial, que premió a cinco participantes con $400.000 cada uno:

Mirta Rodríguez

Mónica Barrionuevo

Aldo Cardozo

Mariela Toscano

Vanesa Garro

Próximo sorteo del Tuqui 10

La Caja Popular de Ahorros informó que el próximo sorteo será el domingo 2 de agosto de 2026, con cartón celeste.

El Pozo Millonario tendrá un premio estimado de $70.000.000, mientras que el Seguro Sale pondrá en juego $12.262.348,80.

Temas Club Caja Popular de Ahorros de TucumánTuqui 10
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