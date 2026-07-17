Copa del Mundo

La pirotecnia también acompaña el sueño mundialista y enciende la expectativa de los tucumanos

Las bengalas celestes y blancas y las “tortas” de bajo impacto sonoro fueron los productos más elegidos por los tucumanos. Los comercios esperan un pico de ventas en la previa de la final.

RECOMENDACIÓN. Mantener los artículos lejos de árboles y techos.
RECOMENDACIÓN. Mantener los artículos lejos de árboles y techos.
Por Belén Castellano Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vecinos de Tucumán aumentan la compra de pirotecnia celeste y blanca en vísperas de la final del Mundial contra España para celebrar el recorrido de la Selección argentina.
  • La demanda creció tras cada clasificación, destacando las bengalas de humo y productos de bajo impacto acústico para proteger a personas con autismo, mayores y mascotas.
  • Comercios prevén un pico de ventas ante la final y priorizan la concientización sobre el uso seguro de los artefactos para evitar accidentes durante los festejos tucumanos.
Resumen generado con IA

Las bengalas celestes y blancas, las “tortas” con luces y los productos de bajo impacto sonoro ganaron espacio entre los artículos elegidos por los tucumanos durante la competencia futbolística más importante del mundo. En locales de pirotecnia, la demanda acompañó el recorrido de la Selección argentina y mostró un crecimiento después de cada clasificación, con mayor interés de cara a la última disputa contra España.

El movimiento no se concentró solo en quienes buscaban productos para festejar después de los partidos. También se acercaron familias que querían decorar sus casas y clientes atraídos por la campaña “Más luces, menos ruido”, una propuesta orientada a reducir el impacto sonoro sobre niños con autismo, personas mayores y animales.

Los preferidos

Belén Rosales de Fuegolandia, contó que las bengalas de humo de colores encabezaron las ventas, en especial las celestes y blancas. Cada unidad cuesta $2.500 y también existe una presentación de cinco. Las compras por cantidad acceden a descuentos.

Otro de los artículos solicitados fue la llamada “Base de misiles”, una “torta”  de 50 tiros que cuesta $13.500. Rosales aclaró que no produce estruendos, sino silbidos. Además, el comercio ofrece otras opciones con luces de colores y alternativas de bajo impacto sonoro.

“Seguimos con la campaña ‘Más luces, menos ruido’”, afirmó Rosales. La propuesta busca ofrecer productos con un sonido más aceptable para personas con autismo, personas mayores y animales.

Los precios varían según el tamaño y la cantidad de tiros. Un artefacto relativamente grande, puede costar alrededor de $75.000.

Expectativa y cuidados

Los comercios del rubro esperan un buen movimiento durante la previa del partido. El público incluye a jóvenes, adultos mayores y familias que buscan productos para decorar sus casas o celebrar después del encuentro.

Los compradores deben ser mayores de 16 años y los niños tienen que concurrir acompañados por un adulto. Cada cliente recibe una explicación sobre el uso del producto, incluso cuando ya conoce su funcionamiento.

Para las “tortas”, la recomendación es colocarlas lejos de árboles, techos y cables. También se debe respetar la orientación indicada en cada paquete, mantener al público en la posición correcta y verificar cuál de las dos mechas corresponde encender cuando el producto cuenta con ambas.

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