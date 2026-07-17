La pirotecnia también acompaña el sueño mundialista y enciende la expectativa de los tucumanos

Las bengalas celestes y blancas, las “tortas” con luces y los productos de bajo impacto sonoro ganaron espacio entre los artículos elegidos por los tucumanos durante la competencia futbolística más importante del mundo. En locales de pirotecnia, la demanda acompañó el recorrido de la Selección argentina y mostró un crecimiento después de cada clasificación, con mayor interés de cara a la última disputa contra España.