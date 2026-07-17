Un premio a 20 años de historia: CEF 18 fue reconocido en la Gothia Cup

Hugo Petrella y Nicolás Ceccotti fueron los encargados de recibir la distinción en representación del CEF 18, que fue homenajeado por los organizadores de la Gothia Cup por su extensa trayectoria en el certamen. El premio fue el broche de oro para una participación que, una vez más, tuvo al fútbol tucumano entre los protagonistas de uno de los torneos juveniles más importantes del planeta.