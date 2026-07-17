Un premio a 20 años de historia: CEF 18 fue reconocido en la Gothia Cup

Resumen para apurados
- La institución tucumana CEF 18 fue premiada en Suecia por competir durante 20 años consecutivos en la Gothia Cup, logrando además quedar entre los ocho mejores de la categoría 2012.
- El premio destaca una trayectoria de 34 años llevando a más de 1.500 jóvenes a Europa. En esta gira, el equipo también compitió con éxito en otros torneos de Suecia y Dinamarca.
- Este hito consolida al CEF 18 como un referente del fútbol juvenil tucumano en el mundo. Tras el torneo, la delegación viajará a Barcelona, coronando una experiencia inolvidable.
La experiencia internacional del CEF 18 volvió a dejar una huella imborrable. En el cierre de una nueva edición de la Gothia Cup, el tradicional torneo internacional juvenil que reúne a equipos de todo el mundo, la institución tucumana recibió un reconocimiento especial por sus 20 años consecutivos de participación en la competencia.
Hugo Petrella y Nicolás Ceccotti fueron los encargados de recibir la distinción en representación del CEF 18, que fue homenajeado por los organizadores de la Gothia Cup por su extensa trayectoria en el certamen. El premio fue el broche de oro para una participación que, una vez más, tuvo al fútbol tucumano entre los protagonistas de uno de los torneos juveniles más importantes del planeta.
La edición de este año contó con la presencia de representantes de más de 76 países, tanto en la rama masculina como femenina. En ese contexto, el CEF 18 volvió a competir al máximo nivel y finalizó entre los ocho mejores de la categoría 2012, luego de una campaña que incluyó triunfos importantes y una destacada actuación frente a equipos de diferentes partes del mundo.
El equipo tucumano comenzó su recorrido internacional en Suecia, donde logró imponerse en Piteå y alcanzó el subcampeonato en Östersund. Luego, la delegación se trasladó a Dinamarca para disputar la Dana Cup, donde llegó hasta los octavos de final. La gira continuó en Gotemburgo, sede de la Gothia Cup, y allí el CEF 18 volvió a demostrar su competitividad al alcanzar los cuartos de final.
Así, el conjunto tucumano cerró una gira deportiva que excedió ampliamente los resultados. El recorrido incluyó cuatro competencias internacionales, distintos países, nuevas experiencias y la posibilidad de que decenas de chicos representaran a Tucumán en escenarios de enorme prestigio.
“Nosotros llevamos 34 años en la Gothia Cup. Conseguimos ser dos veces campeones: una vez con el CEF 18 y otra con la Liga Tucumana. También fuimos seis veces subcampeones y ahora nos premiaron por los 20 años consecutivos de participación”, destacó Ceccotti.
La frase refleja la dimensión de una historia que excede a una generación. Durante más de tres décadas, el CEF 18 se convirtió en una de las instituciones tucumanas con mayor presencia en los torneos internacionales de fútbol juvenil. En ese tiempo, más de 1.500 chicos de la provincia tuvieron la oportunidad de conocer países escandinavos y diferentes lugares de Europa mientras competían y representaban a Tucumán.
El reconocimiento recibido en Gotemburgo, entonces, no fue solamente para el equipo que disputó esta edición. Fue también para toda una historia construida a lo largo de 20 años consecutivos de participación en la Gothia Cup y 34 años de presencia en el torneo. Una trayectoria que incluye títulos, finales y cientos de jóvenes que encontraron en el fútbol una puerta para conocer el mundo.
Después de la competencia, la delegación del CEF 18 continuará con su recorrido por Europa. Los chicos estarán en Barcelona, donde tendrán la posibilidad de presenciar la final entre Argentina y España, una experiencia que seguramente quedará guardada como otro de los grandes recuerdos de una gira que ya es inolvidable.
El CEF 18 se despidió de la Gothia Cup entre los ocho mejores de su categoría, pero el resultado deportivo fue apenas una parte de una aventura mucho más grande. El premio por los 20 años consecutivos, los buenos resultados obtenidos en Suecia y Dinamarca y la posibilidad de seguir llevando el nombre de Tucumán por el mundo marcaron el cierre de una nueva página en una historia que continúa creciendo.