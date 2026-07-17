Luis de la Fuente puso el foco en el árbitro antes de la final: "No puede actuar con permisividad"
El entrenador de España pidió que Slavko Vincic haga cumplir el reglamento en el duelo ante Argentina, defendió la identidad de juego de su equipo y elogió el trabajo de Lionel Scaloni en la previa de la definición del Mundial 2026.
Resumen para apurados
- A horas de la final del Mundial 2026, el técnico de España Luis de la Fuente pidió al árbitro Slavko Vincic firmeza y no ser permisivo ante Argentina para cuidar el espectáculo.
- El DT español enfatizó la importancia de mantener la identidad de juego de su equipo sin caer en provocaciones, al tiempo que elogió la trayectoria de su colega Lionel Scaloni.
- El mensaje condiciona el arbitraje de una final que promete un alto nivel táctico y de juego limpio, donde España buscará obtener su segunda Copa del Mundo frente a Argentina.
A horas de la final del Mundial 2026, el entrenador de España, Luis de la Fuente, dejó un mensaje claro sobre uno de los temas que más debate generó en la previa: el arbitraje. El técnico español pidió que el esloveno Slavko Vincic haga cumplir el reglamento con firmeza y evite que el partido se descontrole.
"El árbitro no puede actuar con permisividad y dejar que se exceda el reglamento. No se puede permitir que se superen esas líneas de la legalidad futbolística", afirmó.
De todos modos, aclaró que mantiene plena confianza en la labor de los jueces y que su principal preocupación sigue siendo el rendimiento de su equipo.
"Yo tengo fe ciega en los réferis, pero también tengo fe ciega en que nosotros sabemos claramente qué tipo de partidos tenemos que plantear", sostuvo.
Además, remarcó que una final del mundo merece un arbitraje que esté a la altura del espectáculo.
"Que el árbitro cuide los detalles para que el espectáculo sea del nivel de una final de un Mundial", agregó.
Más allá de la polémica alrededor del juez, De la Fuente insistió en que España no debe modificar su identidad por el rival que tendrá enfrente. El entrenador aseguró que la prioridad será imponer el estilo que llevó a su selección hasta la definición.
"Nosotros tenemos que centrarnos única y exclusivamente en lo nuestro, en potenciar nuestro estilo y en mejorarlo. Si nos alejamos de nuestra idea y de nuestro modelo, sufriremos", explicó.
También descartó que su equipo deba entrar en un juego psicológico durante el partido.
"Nos sentimos cómodos en el escenario del fútbol, de juego, de ser fieles a nuestra idea, de no entrar en provocaciones, que no quiere decir que Argentina vaya a hacerlo", aclaró.
El seleccionador español también aprovechó la conferencia para valorar el recorrido de su plantel en el torneo y relativizar el resultado final.
"Firmaría llegar todos los años a una final del Mundial y perderla. Lo importante es llegar a una final y estar en disposición de ganar", expresó.
Lejos de alimentar la rivalidad, De la Fuente volvió a mostrar el respeto que siente por la Selección argentina y por Lionel Scaloni, con quien mantiene una relación de amistad desde la etapa en la que el entrenador argentino realizaba el curso de director técnico en España.
"Tengo una admiración extraordinaria por una selección que es dos veces campeona de América, del Mundo, ganó una Finalissima y está dirigida por un amigo mío", destacó.
Por último, anticipó un encuentro de alto nivel futbolístico y marcó las similitudes que observa entre ambos equipos.
"Va a ser un grandísimo espectáculo. Hay dos súper equipos con muchas similitudes en el talento de sus futbolistas. Ambos tenemos la idea de que la brillantez y el buen juego dominen las circunstancias", concluyó.
Con elogios hacia Argentina, un pedido explícito al árbitro y la convicción de mantener la identidad de España, Luis de la Fuente dejó definido el mensaje con el que buscará conquistar el segundo Mundial de la historia de la selección española.