Así es la casa de Laurita Fernández: un estilo mediterráneo que marca tendencia

Resumen para apurados
- Laurita Fernández mostró recientemente en redes el living de su casa en Buenos Aires, decorado con estilo mediterráneo para compartir las últimas tendencias de diseño interior.
- El espacio destaca por combinar piedra natural, paneles de madera y textiles de lino con tonos neutros. Este diseño rústico y moderno busca maximizar la luminosidad y el confort.
- Su hogar se consolida como referente del diseño mediterráneo, una tendencia en auge que promueve espacios minimalistas, funcionales y en armonía con la naturaleza a futuro.
La conductora Laurita Fernández volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar en redes sociales uno de los espacios más destacados de su hogar. El living refleja una de las tendencias más buscadas en decoración de interiores: el estilo mediterráneo contemporáneo, una propuesta que combina materiales nobles, tonos neutros y una estética minimalista para crear ambientes cálidos, luminosos y sofisticados.
Con una decoración basada en la piedra natural, la madera y los textiles de lino, la vivienda transmite serenidad y elegancia sin recurrir a excesos. Cada detalle está pensado para potenciar la luz natural y reforzar la conexión con la naturaleza, dos pilares fundamentales de este estilo que gana cada vez más protagonismo.
Piedra natural y madera, los materiales protagonistas
Uno de los elementos que más destaca en el living es la pared revestida con piedra natural, un recurso que aporta textura y un aire rústico que convive en armonía con acabados modernos.
La madera aparece en distintos sectores del ambiente, desde los paneles con listones verticales hasta el mobiliario y los objetos decorativos. La combinación de estos materiales genera un equilibrio entre lo contemporáneo y lo artesanal.
Tonos neutros para potenciar la luz
La paleta cromática elegida por Laurita Fernández está integrada por colores blanco, arena, beige y gris piedra, que amplían visualmente los espacios y favorecen la entrada de luz natural.
El gran sofá blanco tapizado en lino, acompañado por almohadones en tonos claros y una manta tejida, se convierte en el eje del living y aporta una sensación de confort y frescura.
Un living minimalista con detalles que hacen la diferencia
Frente al sillón se ubican mesas de centro circulares, una tendencia consolidada en el diseño de interiores. Sobre ellas descansan bandejas de madera, piezas de cerámica artesanal y arreglos de follaje natural que refuerzan el estilo orgánico del ambiente.
La pared de piedra también integra un televisor de gran formato y una obra de arte en tonos neutros, demostrando que es posible combinar funcionalidad y diseño sin sobrecargar el espacio.
Texturas naturales y decoración sin excesos
Además de la piedra y la madera, el living incorpora superficies de hormigón visto, fibras naturales, jarrones de cerámica y muebles de líneas simples que aportan personalidad.
La decoración evita la acumulación de objetos y apuesta por pocas piezas cuidadosamente seleccionadas, una característica propia del estilo mediterráneo contemporáneo.
El estilo mediterráneo, una tendencia que sigue creciendo
Inspirado en las viviendas del sur de Europa, el estilo mediterráneo se consolidó como una de las principales tendencias en decoración durante los últimos años. Su propuesta prioriza los materiales naturales, las líneas simples y los ambientes despejados, con el objetivo de crear espacios relajados, luminosos y funcionales.
La casa de Laurita Fernández es un claro ejemplo de esta estética: un hogar donde la piedra, la madera, el lino y la cerámica conviven en perfecta armonía para lograr un diseño elegante, moderno y atemporal.