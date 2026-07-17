Así es la casa de Laurita Fernández: un estilo mediterráneo que marca tendencia

La conductora Laurita Fernández volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar en redes sociales uno de los espacios más destacados de su hogar. El living refleja una de las tendencias más buscadas en decoración de interiores: el estilo mediterráneo contemporáneo, una propuesta que combina materiales nobles, tonos neutros y una estética minimalista para crear ambientes cálidos, luminosos y sofisticados.