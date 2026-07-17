Qué le hace el Mundial a la cabeza: cómo afecta una final a la salud mental, según especialistas

Durante un mes, el Mundial fue la única función en cartelera: todos los horarios, las charlas y hasta el humor colectivo giraron alrededor de esa pantalla. Con la final llega algo esperable: la sensación de vacío. Orlandi lo describe como un pequeño duelo, durante semanas la vida se organizó alrededor del Mundial y “cuando ese organizador desaparece, muchas personas pueden sentir una especie de vacío". Algo que concentraba la carga afectiva deja de estar y pasa a ser un recuerdo. Pero aclara que eso, por sí solo, no es motivo de alarma: "no significa que exista un problema psicológico o emocional. Simplemente es un tiempo de acomodación", y lo esperable es que, con los días, cada uno vuelva de a poco a sus actividades habituales.