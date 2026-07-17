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Peques Emprendedores: los chicos de Yerba Buena tendrán su propia feria para vender, crear e intercambiar

Los organizadores destacaron que es un espacio pensado para que los más chicos descubran el valor de lo que tienen, le den nueva vida a lo que ya no usan y aprendan jugando lo que significa compartir y negociar.

PEQUES EMPRENDEDORES. La innovadora propuesta en Yerba Buena.
"PEQUES EMPRENDEDORES". La innovadora propuesta en Yerba Buena.
Hace 1 Hs

La Plaza del Barrio Procrear de Yerba Buena se convierte el 9 de agosto en el escenario de "Peques Emprendedores", una tarde donde los chicos y chicas de 4 a 12 años podrán vender o intercambiar juguetes, juegos de mesa y creaciones propias — y vivir, por primera vez, la experiencia de emprender.

No es un mercadito cualquiera. Es un espacio pensado para que los más chicos descubran el valor de lo que tienen, le den nueva vida a lo que ya no usan y aprendan jugando lo que significa compartir y negociar.

Y para los que prefieren el escenario, habrá Concurso de Talentos: canto, baile, magia o cualquier habilidad tiene su lugar en una tarde donde la creatividad manda.

Las inscripciones abren el 27 de julio y cierran el 31, en yerbabuena.gob.ar. Los participantes deberán estar acompañados por un adulto durante toda la actividad.

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