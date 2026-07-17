FIFA confirmó el show de la final del Mundial 2026: quiénes cantarán y cuánto durará el espectáculo
Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS encabezarán el show de clausura antes de Argentina-España. La FIFA reveló la duración del espectáculo, los artistas invitados y el objetivo solidario que acompañará la definición.
Resumen para apurados
- FIFA confirmó el show de clausura del Mundial 2026 este domingo en Nueva Jersey, previo a la final Argentina-España, con Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS.
- El espectáculo durará 17 minutos (11 de música y 6 de armado) para no retrasar el juego. Sumará a Coldplay, Gustavo Dudamel y una campaña solidaria por la educación infantil.
- El megashow consolida la final como un hito global y solidario que une fútbol y cultura pop, marcando un nuevo estándar de entretenimiento para futuros eventos deportivos.
La final del Mundial 2026 entre la Selección y España no solo tendrá el atractivo deportivo de definir al nuevo campeón del mundo. También ofrecerá un espectáculo de clausura con varias de las figuras más importantes de la música internacional. A dos días del partido decisivo, la FIFA confirmó todos los detalles del show que se realizará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
El espectáculo tendrá una duración total de 17 minutos. De ese tiempo, 11 minutos estarán destinados a las presentaciones musicales, mientras que los seis restantes se utilizarán para el montaje y desmontaje del escenario sobre el campo de juego.
De esta manera, el entretiempo será apenas dos minutos más largo que el habitual. En los últimos meses se había especulado con una pausa cercana a los 30 minutos, al estilo del Super Bowl o de la final de la Copa América 2024, aunque finalmente la FIFA descartó esa posibilidad.
La organización confirmó una grilla repleta de estrellas. Los principales números estarán a cargo de Madonna, Shakira, Justin Bieber y la banda surcoreana BTS, quienes encabezarán uno de los espectáculos musicales más importantes en la historia de una final mundialista.
Además, el show contará con la participación de Coldplay, el reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, el coro infantil PS 22 y el cantante nigeriano Burna Boy, quien interpreta junto a Shakira la canción oficial del Mundial, "Dai Dai".
La ceremonia también tendrá invitados especiales provenientes de distintos ámbitos del entretenimiento. Entre ellos estarán el actor Tom Cruise, el streamer estadounidense Speed y personajes icónicos de Plaza Sésamo y Los Muppets, que formarán parte de una puesta en escena pensada para una audiencia global.
Según informó la FIFA, el eje central del espectáculo será la unión entre los pueblos a través del fútbol y la música. Además, la ceremonia estará vinculada a una campaña solidaria destinada a recaudar fondos para promover la alfabetización y garantizar el acceso a una educación de calidad para niños de distintas partes del mundo.
La gran final entre Argentina y España comenzará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el estadio oficialmente denominado Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Antes de que empiece a rodar la pelota para definir al nuevo campeón del mundo, el fútbol tendrá su propio desfile de estrellas sobre el escenario.