ALERTA DE VIAJE. Estados Unidos retiró a Rosario de la lista de zonas de mayor riesgo.

Resumen para apurados
- EE.UU. retiró a Rosario de su lista de zonas de viaje de mayor riesgo en Argentina, manteniendo al país en Nivel 1 tras registrar mejoras de seguridad locales.
- La medida surge por recomendación de la Embajada de EE.UU. tras la visita del embajador Peter Lamelas, quien destacó la reducción del delito lograda por la gestión local.
- Esta actualización mejora la reputación internacional de Rosario, lo que se espera impulse el turismo y facilite la radicación de inversiones y negocios en la región.
El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para la Argentina y eliminó a la ciudad de Rosario, Santa Fe, como una zona específica de mayor riesgo.
No obstante, la evaluación general del país se mantiene en el Nivel 1: “Tomar las precauciones habituales”, la categoría de menor riesgo dentro del sistema de recomendaciones para viajeros.
La modificación fue comunicada por la Embajada de Estados Unidos en Argentina mediante un posteo en la red social X. "Si bien la evaluación general del país se mantiene en el Nivel 1: Tomar las precauciones habituales, esta actualización, basada en las recomendaciones de la Embajada de los EE.UU. en Buenos Aires, elimina a la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) como zona específica de mayor riesgo", señaló el organismo.
La actualizaciÃ³n de la âAlerta de Viajeâ del Departamento de Estado que ubica a toda la Argentina en Nivel 1, no hubiera sido posible sin el invaluable trabajo del @MinSeguridad_Ar y de las fuerzas policiales federales. Los esfuerzos estratÃ©gicos y operativos liderados por laâ¦— Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) July 17, 2026
El mensaje del embajador Peter Lamelas
El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, también celebró la decisión con un mensaje publicado este viernes en sus redes sociales, en el que destacó los avances en materia de seguridad registrados en Rosario.
"Hace poco fui a la hermosa ciudad de Rosario, Argentina (cuna de Messi) y, como se prometió, debido a los grandes esfuerzos del gobernador Pullaro y el alcalde Javkin para reducir significativamente la delincuencia y hacerla más segura, recomendamos bajar la alerta de viaje de EE. UU. a un nivel típico del resto de Argentina", escribió Lamelas.
En la misma publicación, el diplomático añadió: "¡Los turistas deberían disfrutar y los negocios pueden prosperar allí!".