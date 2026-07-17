ALERTA DE VIAJE. Estados Unidos retiró a Rosario de la lista de zonas de mayor riesgo.

La modificación fue comunicada por la Embajada de Estados Unidos en Argentina mediante un posteo en la red social X. "Si bien la evaluación general del país se mantiene en el Nivel 1: Tomar las precauciones habituales, esta actualización, basada en las recomendaciones de la Embajada de los EE.UU. en Buenos Aires, elimina a la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) como zona específica de mayor riesgo", señaló el organismo.