Operaron al ministro Luis Medina Ruiz y evoluciona favorablemente: el parte médico

"En el día de la fecha, el Sr. Ministro de Salud, Dr. Luis Medina Ruiz fue asistido en esta institución. Luego de realizarse estudios y confirmar el diagnóstico de colecistitits aguda litiásica, se realizó la cirugía laparoscópica correspondiente. La intervención fue exitosa y su evolución es favoralble", señaló el comunicado difundido por el centro asistencial.