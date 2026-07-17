Política

Operaron al ministro Luis Medina Ruiz y evoluciona favorablemente: el parte médico

El Hospital Centro de Salud informó que el funcionario fue sometido a una cirugía laparoscópica tras confirmarse un cuadro de colecistitis aguda litiásica.

LUIS MEDINA RUIZ. El ministro fue operado y evoluciona favorablemente, según el parte médico.
LUIS MEDINA RUIZ. El ministro fue operado y evoluciona favorablemente, según el parte médico.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, fue operado con éxito este viernes de una colecistitis aguda en el Hospital Centro de Salud y evoluciona favorablemente.
  • Ingresó al hospital por sus propios medios tras sufrir un dolor inusual a la madrugada. Los estudios descartaron problemas cardíacos y confirmaron la afección en la vesícula.
  • Tras el éxito de la cirugía laparoscópica, se prevé una recuperación favorable que permita al funcionario retomar próximamente sus actividades al frente de la salud pública.
Resumen generado con IA

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Luis Medina Ruiz, evoluciona favorablemente luego de ser sometido a una cirugía laparoscópica por un cuadro de colecistitis aguda litiásica, según informó este viernes el Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán mediante un parte médico oficial.

"En el día de la fecha, el Sr. Ministro de Salud, Dr. Luis Medina Ruiz fue asistido en esta institución. Luego de realizarse estudios y confirmar el diagnóstico de colecistitits aguda litiásica, se realizó la cirugía laparoscópica correspondiente. La intervención fue exitosa y su evolución es favoralble", señaló el comunicado difundido por el centro asistencial.

Internaron al ministro Medina Ruiz tras haber sufrido un malestar durante la madrugada

Internaron al ministro Medina Ruiz tras haber sufrido un malestar durante la madrugada

Preocupación por la salud del ministro Medina Ruiz 

La situación había generado preocupación durante la mañana de este viernes, cuando trascendió que el funcionario había ingresado al Hospital Centro de Salud tras presentar una dolencia inusual durante la madrugada.

De acuerdo con la información oficial brindada en ese momento, Medina Ruiz se comunicó con un colaborador cercano y decidió trasladarse por sus propios medios al establecimiento sanitario para someterse a los controles correspondientes.

Tras su ingreso, fue sometido a una batería de estudios de urgencia. En una primera instancia, los exámenes cardiológicos descartaron cualquier tipo de patología coronaria, lo que llevó tranquilidad a su entorno.

Como parte del protocolo médico previsto para cuadros de dolor torácico o malestares de origen incierto, el ministro fue derivado de manera preventiva a la Unidad Coronaria de la institución, donde permaneció lúcido, de buen ánimo y acompañado por sus familiares cercanos mientras continuaban los estudios.

Finalmente, los exámenes permitieron confirmar el diagnóstico de colecistitis aguda litiásica, por lo que el equipo médico resolvió practicar una cirugía laparoscópica. 

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