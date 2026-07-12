El sentido arácnido de Julián Álvarez rescató a una Argentina que demoró en resolver el enigma táctico suizo

La clave de esa mutación no fue solo la acumulación de delanteros sino el cambio de circuitos. Almada le dio al equipo lo que De Paul no había podido ofrecer: conducción vertical, gambeta en espacios reducidos y remate de media distancia. En ese contexto nació el golazo. Suiza defendía con nueve hombres detrás de la pelota y apostaba a los penales. La única fórmula contra un rival así es la individualidad o el disparo lejano, y Álvarez combinó ambas. Su gol fue la respuesta táctica perfecta: cuando no hay espacio entre líneas ni por afuera, el arco aparece por arriba. Minutos después, con Suiza volcada a la desesperación, Lautaro cerró el 3 a 1 en la contra que Almada condujo y remató, con rebote de Kobel.