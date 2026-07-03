Museo de Lola Mora: cómo funcionará y cuánto costará visitar esta obra de César Pelli
Victoria Martínez Facio, directora del Centro Cultural Lola Mora, detalló los objetivos que se plantearon. Una entrada simbólica, a $3.500.
Resumen para apurados
- La directora Victoria Martínez Facio detalló en Jujuy la gestión y el costo de $3.500 del nuevo Centro Cultural Lola Mora, diseñado por César Pelli para revalorizar a la artista.
- El edificio de 3.800 m² cuenta con tecnología de avanzada. Martínez Facio, quien integró el equipo inicial del proyecto junto a César Pelli, lidera la puesta en marcha técnica.
- Se busca que el espacio sea un polo cultural sustentable mediante alianzas privadas, talleres educativos y propuestas turísticas que impulsen el desarrollo cultural regional.
JUJUY. La charla con Victoria Martínez Facio fluye en uno de los ambientes más acogedores del Centro Cultural Lola Mora. Se trata de una mediateca silenciosa, sobria, muy bien iluminada, ideal para el estudio, la lectura o el encuentro distendido. Arquitecta, formada en la UNT -donde, según destaca, nacieron lindas amistades que supo conservar-, Martínez Facio es la directora de este espacio en el que hay mucho por hacer. Todo la entusiasma.
- ¿Qué implica el desafío de tener ya en tus manos este lugar admirable y conducirlo?
- Nos venimos preparando hace un tiempo. Empezamos a trabajar de manera conjunta hace cuatro o cinco meses con los encargados de la obra, eso nos permitió conocer todo lo que tiene que ver con el funcionamiento. Si bien el edificio no es extremadamente grande -son 3.800 metros cuadrados- sí cuenta con una tecnología muy avanzada. Aprendimos cómo gestionar los equipos de aire, las computadoras, la limpieza, la parquización. Hemos incorporado a nuestro staff a uno de los operarios que manejó la parte eléctrica, hicimos contacto con todos los proveedores. Entendemos que eso nos va a ayudar mucho en la administración.
- ¿Y el funcionamiento?
- Ya tiene que ver con la apertura diaria, también con ir tendiendo redes con distintos actores. Por ejemplo, para potenciar esta mediateca hemos hecho un convenio con la Universidad de Jujuy: estamos exponiendo y poniendo a disposición de quien quiera venir todo lo que la editorial de la universidad produce. Lo mismo con otros espacios culturales, eso nos permite tener ya programadas las muestras hasta fin de año.
- Justamente, ¿cuál es la idea de gestión del Centro Cultural?
- Hay un corazón, que son las esculturas de Lola Mora, que están ahí y que el público va a venir a disfrutar y a ver. Pero después habrá una oferta extra. La idea es esa: que el Centro Cultural sea un lugar al que se vuelve. Entre las propuestas que estamos diseñando figuran talleres en base a las muestras itinerantes que vamos a armar. Esas muestras van a estar entre tres y cuatro meses. Además planificamos trabajar con instituciones. Por ejemplo, si venís con una escuela los chicos pueden traer sus crayones, sus lápices, y dibujar las esculturas. En ese sentido, estamos trabajando con la gente de la carrera de Museografía; se ha firmado un convenio y con ellos vamos a adaptar un guion para las instituciones y las escuelas.
- Hay una cuestión muy valiosa, que es la integración con el entorno...
- Sí, el adentro nos emociona, pero el afuera también, porque va contando distintas historias. En verano estaba lleno de plantas; ahora empiezan a caer las hojas y eso también es parte del recorrido. Tenemos todo un circuito externo, con información mediante códigos QR sobre las especies.
- ¿Y en cuanto a las propuestas extra para el visitante?
- Habrá una oferta gastronómica. El restaurante funcionará en los mismos horarios que nosotros, de 10 de la mañana a 8 de la noche, ofreciendo un servicio de cafetería y también algún almuerzo sencillo. Pero después tendrá independencia para abrir por la noche y realizar cenas temáticas. De todos modos, la idea central es que haya una línea conductora relacionada con las yungas, con el arte, que esta mediateca pueda ser un lugar de consulta, pero también un coworking, un espacio para presentar libros o para dictar talleres. Nos encantaría que muchos de los autores que nos acompañan puedan venir a dar charlas sobre sus libros.
- ¿Cuánto costará la entrada?
- Me lo preguntaba uno de los visitantes y cuando se lo dije me respondió: "¡pero es muy barato!". Son 3.500 pesos, un valor simbólico. Nosotros consideramos que la cultura y estos espacios no son para enriquecernos de una manera monetaria. Realmente el éxito va a estar en que sean habitados. La gestión es 100% estatal, lo cual no implica que vaya a funcionar 100% con fondos del Estado. Entre mis objetivos y los del equipo está incorporar socios aliados que nos ayuden a financiar una muestra, a contar con grandes artistas o a comprar equipamiento para hacer tareas didácticas con las escuelas.
- ¿Cómo funcionará eso?
- Creemos que ese tipo de trabajo con los distintos actores -sector privado, el público, los artistas locales e internacionales- es lo que va a enriquecer este lugar. Ya tenemos algunos amigos. Se acercó al museo la gente de Samsung, con quienes estamos viendo la posibilidad de cerrar acuerdos, porque queremos también mostrar que es un lugar de vanguardia, con la tecnología presente.
- La última pregunta es personal. ¿Qué sentís cuando recorrés este lugar?
- Todos los días me sigo emocionando. Tengo la suerte de vivir muy cerca, así que iba viendo el día a día de cómo crecía la construcción. Soy arquitecta y fui parte del equipo inicial que estuvo en las tratativas del proyecto con César Pelli. Lo que queremos es transmitir esta emoción, porque este espacio te mueve muchas fibras sensibles. Por eso queremos llegar a la sensibilidad de la gente y que puedan llevarse experiencias.
- Más allá de ver las esculturas...
- Exactamente.