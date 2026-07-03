Museo de Lola Mora: cómo funcionará y cuánto costará visitar esta obra de César Pelli

- Hay un corazón, que son las esculturas de Lola Mora, que están ahí y que el público va a venir a disfrutar y a ver. Pero después habrá una oferta extra. La idea es esa: que el Centro Cultural sea un lugar al que se vuelve. Entre las propuestas que estamos diseñando figuran talleres en base a las muestras itinerantes que vamos a armar. Esas muestras van a estar entre tres y cuatro meses. Además planificamos trabajar con instituciones. Por ejemplo, si venís con una escuela los chicos pueden traer sus crayones, sus lápices, y dibujar las esculturas. En ese sentido, estamos trabajando con la gente de la carrera de Museografía; se ha firmado un convenio y con ellos vamos a adaptar un guion para las instituciones y las escuelas.