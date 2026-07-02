Villa, cada vez más cerca de Boca: acuerdo con el jugador y negociación clave con Independiente Rivadavia

Resumen para apurados
- Boca Juniors logró un acuerdo contractual con Sebastián Villa para concretar su regreso en este mercado de pases tras su gran nivel en Independiente Rivadavia de Mendoza.
- Las gestiones se centran en destrabar la salida de Independiente Rivadavia. Boca ofertó los 6 millones de dólares de la cláusula, pero el club mendocino pretende 7 millones.
- El retorno del atacante de 30 años, que parecía improbable hace meses, reforzará el plantel de Riquelme tras haber recuperado su mejor versión futbolística en Mendoza.
El regreso de Sebastián Villa a Boca está cada vez más cerca de concretarse. Después de varias semanas de negociaciones, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme logró avances significativos en dos frentes clave: por un lado, existe un principio de acuerdo contractual con el futbolista; por el otro, continúan las gestiones para destrabar la negociación con Independiente Rivadavia, dueño de su pase.
Según indicó Olé, en las últimas horas las partes acercaron posiciones y el entendimiento con el jugador quedó prácticamente sellado. Villa aceptó los términos generales de su nuevo contrato y ahora todas las energías están puestas en el diálogo con el club mendocino, que flexibilizó su postura inicial pero todavía mantiene diferencias económicas con Boca.
La “Lepra” pretende una cifra cercana a los US$7 millones, mientras que el “Xeneize” había ofertado los US$6 millones correspondientes a la cláusula de rescisión del colombiano. En ese punto se centra la última negociación, que aparece como el último obstáculo antes de oficializar el regreso del delantero.
El atacante de 30 años viene de ser una de las grandes figuras de Independiente Rivadavia, donde recuperó continuidad y rendimiento tras su salida de Boca. Ese nivel reactivó el interés de la dirigencia azul y oro, que ya había mantenido contactos en mercados anteriores. Incluso, el propio jugador nunca descartó un segundo ciclo en el club si se presentaba la oportunidad.
Ahora, un regreso que hace apenas unos meses parecía una posibilidad muy lejana, hoy está más cerca que nunca de concretarse.