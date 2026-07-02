Villa, cada vez más cerca de Boca: acuerdo con el jugador y negociación clave con Independiente Rivadavia

El regreso de Sebastián Villa a Boca está cada vez más cerca de concretarse. Después de varias semanas de negociaciones, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme logró avances significativos en dos frentes clave: por un lado, existe un principio de acuerdo contractual con el futbolista; por el otro, continúan las gestiones para destrabar la negociación con Independiente Rivadavia, dueño de su pase.