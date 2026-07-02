Mundial 2026: “Coyuyo”, Chilavert y otros desaparecidos

Sus palabras no están tan lejos de la realidad, aunque también esconden una verdad incómoda. Los jugadores africanos parecen tener tres pulmones por su capacidad física. Técnicamente son parecidos a los sudamericanos: no dudan en tirar un caño, un sombrero o un toque de lujo. El problema suele ser otro: la indisciplina táctica. Les cuesta mantener el orden y terminan perdiendo partidos increíbles. Hasta Bart Simpson podría haberse transformado en el número 10 de cualquiera de esos equipos.