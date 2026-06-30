Bielsa reveló los pedidos que le hizo el plantel de Uruguay durante el Mundial: "Accedí"
Tras la eliminación de la "Celeste" en el Mundial 2026, el entrenador explicó que aceptó reducir las charlas técnicas y modificar la dinámica de los entrenamientos. Además, negó haber cambiado su estilo de juego por presión de los futbolistas.
Resumen para apurados
- En Montevideo, tras quedar eliminados del Mundial 2026, Marcelo Bielsa reveló que aceptó pedidos del plantel de Uruguay para reducir charlas y modificar entrenamientos.
- Los futbolistas uruguayos solicitaron no entrenar separados y acortar los análisis tácticos. Bielsa accedió para mejorar la convivencia, pero negó cambiar su estilo de juego.
- Las declaraciones exponen la interna de la Celeste posteliminación, marcando un precedente de flexibilidad en el rígido método de Bielsa sin perder su identidad táctica.
Marcelo Bielsa rompió el silencio tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 y dejó varias definiciones sobre la convivencia con el plantel durante la Copa del Mundo. En una conferencia de prensa realizada en Montevideo, el entrenador reveló que aceptó algunos pedidos realizados por los futbolistas, aunque descartó de manera categórica haber modificado su idea de juego.
El técnico argentino explicó que una de las solicitudes del grupo estuvo relacionada con la organización de los entrenamientos.
"Los jugadores me plantearon la idea de que no entrenaran separados en dos grupos. Entendí que ese pedido de esa naturaleza lo tenía que aceptar. Los jugadores hicieron referencia a que querían estar cerca y unidos, más cerca porque unidos estuvieron siempre. Si tenían esa necesidad, yo tenía que aceptarla", sostuvo.
Bielsa aclaró que aceptó esa modificación porque entendió que fortalecía la convivencia del plantel y remarcó que la unión del grupo nunca estuvo en discusión.
Bielsa también redujo las charlas técnicas
Otro de los cambios que implementó durante el Mundial tuvo que ver con las habituales exposiciones tácticas, una característica histórica de sus equipos.
"Hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas. Yo tengo formas de explicar por qué siempre opté por determinada cantidad de charlas; ellos entendieron que ese tiempo se redujera y accedí a eso", explicó.
El entrenador aseguró que tomó esa decisión de buena manera, luego de considerar válidos los argumentos planteados por los futbolistas.
"Nunca cambié mi idea de juego"
Ante las versiones que señalaban que el plantel había influido en aspectos futbolísticos, Bielsa fue terminante y negó cualquier modificación táctica.
"Respecto de cambiar la estrategia, la respuesta es negativa, eso no sucedió. De haber sucedido no hablaría bien de los jugadores, pero no sucedió. El partido con España claramente indica que jugamos de acuerdo a mis ideas, que siempre fueron las mismas", afirmó.
De esta manera, el entrenador diferenció los cambios relacionados con la convivencia diaria de cualquier decisión vinculada al funcionamiento del equipo.
Tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, Bielsa dejó en claro que escuchó a sus dirigidos y aceptó algunos pedidos para fortalecer al grupo, aunque insistió en que nunca renunció a la identidad futbolística que caracteriza a sus equipos.