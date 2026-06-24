Con tanta felicidad, siempre es bueno renegar

Pero bueno, como dice la publicidad, basta de tanta dulzura, en este caso, alegría. La primera renegada surgió al recorrer la peatonal de calle Mendoza. Pareciera que los goles de Messi han alimentado la especulación de los vendedores ambulantes. Antes del debut, una camiseta trucha de la Selección se vendía a $15.000 (para pequeños) y $20.000 (para adultos). Los dos triunfos no solo aceleraron un incremento de por lo menos el 25%, sino que ahora aparecieron las que tienen el escudo de la AFA bordado, que lo encarece un 20% más. Ojo muchachos, no se aviven, porque después la tendrán que regalar si es que Argentina no avanza.