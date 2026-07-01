Mundial 2026: Klement, seguí participando…

“Señor Joachim Klement… Por favor, intente en la próxima Copa”. La humorada de Neymar, el astro brasileño, dibujó una sonrisa entre todos aquellos que renegamos con los pronosticadores que aparecen en cada Mundial para anunciar quién será el campeón. La eliminación de Países Bajos puso fin al reinado de este economista alemán que se había transformado en una celebridad gracias a sus predicciones. Para algunos, durante estas semanas fue tan famoso como Lionel Messi o Kylian Mbappé.