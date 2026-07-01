Copa del Mundo

Mundial 2026: Klement, seguí participando…

Por Don Renegón, especial para LA GACETA.

Joachim Klement
Joachim Klement
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • El economista Joachim Klement falló su pronóstico para el Mundial 2026 al ser eliminado Países Bajos, su candidato al título, cortando una racha de tres aciertos consecutivos.
  • Klement, quien acertó los campeones de 2014, 2018 y 2022, utiliza una fórmula que combina datos económicos, demográficos y deportivos para demostrar la influencia del azar.
  • Este error reafirma los límites de los modelos estadísticos en el fútbol y valida la teoría del propio Klement de que el azar y la imprevisibilidad dominan el deporte.
Resumen generado con IA

“Señor Joachim Klement… Por favor, intente en la próxima Copa”. La humorada de Neymar, el astro brasileño, dibujó una sonrisa entre todos aquellos que renegamos con los pronosticadores que aparecen en cada Mundial para anunciar quién será el campeón. La eliminación de Países Bajos puso fin al reinado de este economista alemán que se había transformado en una celebridad gracias a sus predicciones. Para algunos, durante estas semanas fue tan famoso como Lionel Messi o Kylian Mbappé.

Lo de este hombrecito, que reside en Inglaterra, tuvo sus 12 años de gloria. Acertó los títulos de Alemania en Brasil 2014, Francia en Rusia 2018 y Argentina en Qatar 2022. Pero esta vez falló. Había anunciado que los neerlandeses darían la vuelta olímpica y terminaron despidiéndose antes de tiempo. Ahora, como ya lo dijimos en esta columna, deberá buscar una pala para cavar un pozo y esconderse durante varios días.

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Lo de Klement es tan extraño como ver a un tucumano recorriendo la peatonal en estos días con bermudas y musculosa. Paradójicamente, creó este sistema como una especie de sátira o experimento para demostrar la arrogancia de los economistas y evidenciar que es imposible predecir con exactitud acontecimientos tan volátiles. En otras palabras, quiso demostrar que la suerte tiene más influencia de la que muchos especialistas están dispuestos a admitir.

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Con tres aciertos consecutivos sacó chapa y, por supuesto, disfrutó de sus minutos de fama. Más agrandado que el puntero del Prode de la oficina, este economista comenzó a explicar una fórmula que hoy cualquier Inteligencia Artificial puede resumir en pocos renglones. Básicamente, combinó variables económicas, demográficas y deportivas. Su teoría parte de una idea sencilla: las selecciones con más población, mayores recursos económicos y una sólida tradición futbolística tienen más posibilidades de producir generaciones exitosas y, por lo tanto, de conquistar un Mundial.

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No es precisamente física cuántica. Tampoco chino básico. Es una receta que funcionó tres veces seguidas y que, por esa misma razón, terminó convenciendo a demasiada gente de que había descubierto una especie de piedra filosofal del fútbol.

Joachim Klement Joachim Klement

Hay que reconocerle algo al pobre Klement: tiene coraje. En su blog sostuvo que el fracaso de su pronóstico, en realidad, refuerza la idea que viene defendiendo desde hace años: que incluso los modelos estadísticos más sofisticados tienen límites cuando se aplican a fenómenos tan impredecibles como el fútbol. Según explicó, muchas personas interpretaron sus tres aciertos consecutivos como una prueba de que su fórmula era infalible, cuando él siempre sostuvo que el azar juega un papel decisivo. Linda manera de acomodar el cuerpo después de semejante golpe.

Lo único cierto en toda esta historia es que el Don Renegón volvió a acertar cuando sostuvo que el fútbol no tiene lógica. Y que todos aquellos que se presentan como adivinos terminan chocando contra la misma pared. Porque la pelota no entiende de ecuaciones, modelos matemáticos ni teorías económicas. Por suerte.

Hasta la próxima renegada.

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