Cine: un repaso crítico a la obra de la alemana Leni Riefenstahl

Veiel recorre el legado de quien fuera la cineasta oficial de la Alemania nazi, con complejos vínculos con Adolf Hitler, que vincula su autorretrato inocente con pruebas que sugieren su conciencia en torno a las atrocidades del régimen. Por fuera de esas relaciones, está fuera de debate la calidad artística de Riefenstahl, que está reunido en 700 cajas, desde sus comienzos de Riefenstahl como actriz en los años 30 hasta su vida luego de la Segunda Guerra Mundial, pasando por sus encuentros con los jerarcas nazis, sus películas de propaganda “El triunfo de la voluntad” y “Olympia”, filmes inéditos, cartas, manuscritos, documentos íntimos, fotos, grabaciones sonoras y sus apariciones televisivas hasta su muerte en 2003. Ese desarrollo le permite al director del documental abordar también la manipulación informativa en los albores de las fake news como mecanismo masivo.