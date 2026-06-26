Cine: un repaso crítico a la obra de la alemana Leni Riefenstahl

El aporte artístico y político de la fotógrafa y directora alemana Leni Riefenstahl es relevado por Andres Veiel en el filme que lleva el nombre de la cineasta, que integra el ciclo Kino Federal y que se proyectará hoy a las 22 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251). La propuesta es una selección de películas procedentes del archivo cinematográfico del Goethe-Institut Buenos Aires, y la entrada es libre y gratuita.
Veiel recorre el legado de quien fuera la cineasta oficial de la Alemania nazi, con complejos vínculos con Adolf Hitler, que vincula su autorretrato inocente con pruebas que sugieren su conciencia en torno a las atrocidades del régimen. Por fuera de esas relaciones, está fuera de debate la calidad artística de Riefenstahl, que está reunido en 700 cajas, desde sus comienzos de Riefenstahl como actriz en los años 30 hasta su vida luego de la Segunda Guerra Mundial, pasando por sus encuentros con los jerarcas nazis, sus películas de propaganda “El triunfo de la voluntad” y “Olympia”, filmes inéditos, cartas, manuscritos, documentos íntimos, fotos, grabaciones sonoras y sus apariciones televisivas hasta su muerte en 2003. Ese desarrollo le permite al director del documental abordar también la manipulación informativa en los albores de las fake news como mecanismo masivo.
“Cuatro estrellas”
Previamente, en la misma sala pero a las 20, se verá el drama argentino “Cuatro estrellas”, dirigido por Pablo Stigliani, sobre la relación de amistad entre trabajadoras sexuales, que sólo se tienen la una a la otra para poder enfrentar la vida y superar los desafíos cotidianos. Actúan Ulises Puiggrós, María Fernanda Callejón, Romina Escobar, Mila Jaimes y Ana Celentano.
También a las 20, en el cine club Susini de El Atelier (avenida Mate de Luna 2.930), con acceso libre se verá “Tout va bien”, el drama de 1972 dirigido por Jean-Luc Godard y Jean-Pierre Gorin. protagonizado por Jane Fonda e Yves Montand.
En tanto, a las 20.30 en la sala Luis Franco de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240) se proyectará “El dependiente”, de Leonardo Favio, con Graciela Borges y Walter Vidarte, donde un hombre solitario conoce a una joven mujer.