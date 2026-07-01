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Deschamps hizo historia: es el entrenador con más victorias en los Mundiales

Con el triunfo de Francia sobre Suecia por 3-0, el seleccionador francés llegó a 17 triunfos en Copas del Mundo y superó el récord que Helmut Schön mantenía desde Argentina 1978.

Tras vencer a Suecia en 16avos, Deschamps llegó a los 17 triunfos en Copas del Mundo.
Tras vencer a Suecia en 16avos, Deschamps llegó a los 17 triunfos en Copas del Mundo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Didier Deschamps se convirtió en el DT con más victorias en los Mundiales (17) tras el triunfo de Francia ante Suecia en los 16avos de final del Mundial 2026.
  • El entrenador francés superó el récord de 16 triunfos de Helmut Schön, vigente desde 1978, construyendo su marca en las ediciones de 2018, 2022 y la actual de 2026.
  • Deschamps busca ahora el récord de más partidos dirigidos en Mundiales; si Francia llega a semifinales en 2026, superará la marca histórica de 25 encuentros de Schön.
Resumen generado con IA

Didier Deschamps escribió una nueva página en la historia de los Mundiales. Tras la victoria de Francia por 3-0 sobre Suecia, el entrenador alcanzó las 17 victorias en Copas del Mundo y se convirtió en el director técnico más ganador de la historia del certamen.

El francés dejó atrás la marca de 16 triunfos que pertenecía al alemán Helmut Schön y que permanecía vigente desde el Mundial de Argentina 1978. El récord había resistido durante 48 años.

Deschamps construyó este registro a lo largo de las Copas del Mundo de Rusia 2018, Qatar 2022 y la actual edición de 2026.

Va por otra marca histórica

Curiosamente, el triunfo de Francia frente a Noruega en la fase de grupos de este Mundial no forma parte de su estadística personal, ya que Deschamps no estuvo en el banco de suplentes debido al fallecimiento de su madre.

El seleccionador francés también quedó muy cerca de adueñarse de otro récord de Helmut Schön. Hasta el momento dirigió 22 partidos en Mundiales y se encuentra a solo tres de los 25 encuentros que acumuló el histórico entrenador alemán.

Si Francia logra alcanzar las semifinales del Mundial 2026, Deschamps también se convertirá en el técnico con más partidos dirigidos en la historia de la competencia.

  • Didier Deschamps: 17.
  • Helmut Schön: 16.
  • Luiz Felipe Scolari: 14.
  • Mario Zagallo: 13.
  • Joachim Löw: 12.
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