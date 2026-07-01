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Harry Kane, tras su doblete frente a RD Congo: "Hoy fui yo el héroe"

El delantero fue la gran figura en la remontada de Inglaterra ante República Democrática del Congo y destacó el carácter del equipo en los cruces eliminatorios. Además, quedó a un gol de Lionel Messi y Kylian Mbappé en la tabla histórica de goleadores de los Mundiales.

Harry Kane, delantero de Inglaterra.
Harry Kane, delantero de Inglaterra.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Harry Kane clasificó a Inglaterra a la siguiente ronda del Mundial 2026 al marcar un doblete para remontar el partido ante RD Congo y asegurar el pase de su selección.
  • Kane destacó el carácter del equipo dirigido por Thomas Tuchel para remontar el partido y valoró el impacto de los suplentes para superar esta fase eliminatoria del torneo.
  • Con estos dos goles, Kane llegó a 13 tantos mundialistas, se consolidó como máximo artillero histórico de Inglaterra y quedó a uno de Lionel Messi y Kylian Mbappé.
Resumen generado con IA

Luego de marcar los dos goles con los que Inglaterra remontó el partido frente a República Democrática del Congo en el Mundial 2026, Harry Kane expresó su felicidad por la clasificación y por haber sido el protagonista de una noche decisiva.

"Para ser honesto, es una sensación increíble. ¡Qué partido tan loco!", afirmó el delantero, quien luego reflexionó sobre su actuación. "Hablamos de que la gente tiene momentos de héroe y que cualquiera puede tenerlos. Hoy fui yo", señaló.

Kane también destacó la dificultad de las fases eliminatorias y valoró la capacidad del equipo para salir adelante. "Estamos en la parte del torneo donde hay que luchar para conseguir victorias, y eso es lo que hemos hecho hoy", sostuvo.

El mensaje para los hinchas y un nuevo récord

El capitán inglés aseguró que Inglaterra todavía tiene aspectos por corregir, aunque remarcó la fortaleza colectiva del equipo dirigido por Thomas Tuchel.

"Sin duda, todavía hay cosas que mejorar y estas rondas se tratan simplemente de superarlas", explicó. Además, destacó: "Durante los 90 minutos, somos difíciles de superar".

Kane también valoró la importancia del aporte de los suplentes. "Tras el partido contra Croacia hablamos de la importancia de los cambios, y lo volvimos a ver", comentó.

Antes de despedirse, les dejó un mensaje a los hinchas ingleses: "Ya terminamos, así que disfrútenlo. Quiero que lo disfruten con los aficionados, y luego volvemos a empezar en cuatro días".

Con este doblete, Kane llegó a 13 goles en Copas del Mundo, se consolidó como el máximo goleador histórico de Inglaterra en el torneo y quedó a solo un tanto de Lionel Messi y Kylian Mbappé en la tabla de máximos artilleros mundialistas.

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