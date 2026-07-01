Cuánto cuesta comer en South Beach durante el Mundial 2026: los precios que sorprenden a los argentinos

Resumen para apurados
- Turistas argentinos en el Mundial 2026 afrontan altos precios para comer en South Beach, Miami, donde los platos superan los 35 dólares debido a la fuerte demanda turística.
- A los precios del menú se suman un 7% de impuesto y entre un 18% y 20% de cargo por servicio obligatorio, superando ampliamente los costos de otras sedes como Kansas City.
- Esta brecha de precios exige que los viajeros argentinos reajusten su presupuesto diario, demostrando que el factor económico será clave para la permanencia en el torneo.
El primer impacto de South Beach suele ser visual. Las playas de arena blanca, el mar turquesa, las palmeras, los edificios art deco y el incesante desfile de turistas convierten a este rincón de Miami Beach en una de las postales más famosas de Estados Unidos. El segundo impacto, en cambio, llega cuando el mozo deja la carta sobre la mesa.
Después de unos días recorriendo restaurantes y bares de la zona, hay una conclusión que se repite una y otra vez: comer en South Beach es considerablemente más caro que hacerlo en otras ciudades que forman parte del Mundial. No se trata únicamente de que los precios sean elevados; lo que sorprende es la suma de pequeños cargos que terminan haciendo que la cuenta final quede muy por encima de lo que el cliente imaginaba al mirar el menú.
“Comer en esta zona de Miami es mucho más caro, incluso que hacerlo en la zona del downtown o en North Beach. Si vos te alejás un poco vas a encontrar mejores ofertas para comer. South Beach apunta al turismo internacional”, asegura Marcos, cordobés empleado de un hotel de la zona y que llegó a Estados Unidos a principio de este 2026.
Los valores relevados durante la cobertura permiten tomar dimensión de esa diferencia. Una pizza cuesta entre 25 y 30 dólares, una ensalada oscila entre los 17 y los 25 dólares, un plato de pastas se mueve entre los 30 y los 45 dólares y una milanesa a la napolitana con papas ronda los 30. Además, compartir una picada chica de fiambres demanda unos 47 dólares, mientras que una parrillada para dos personas con papas llega a los 80.
Las bebidas tampoco representan un alivio para el bolsillo. Una cerveza de apenas 237 mililitros cuesta entre 15 y 20 dólares y una gaseosa chica se consigue por entre 7 y 10 dólares.
Con esos valores, una pareja que pida una picada para compartir, dos cervezas y dos gaseosas puede superar con facilidad los 90 dólares antes de abandonar el restaurante. Si la elección es una parrillada y alguna bebida adicional, la cuenta supera los 100 dólares sin demasiado esfuerzo.
Pero el precio que figura en la carta no siempre coincide con el monto que finalmente aparece en el ticket.
Según cuentan los residentes, en la mayoría de los restaurantes de Florida al importe publicado se le suma el sales tax, un impuesto del 7% de la cuenta que no suele estar incluido en los precios exhibidos. Además, en muchos de los restaurantes ubicados en South Beach aparece automáticamente el service charge, un cargo por servicio que generalmente representa entre el 18% y el 20% del total de la consumición. Esa práctica es muy habitual en las zonas más turísticas de Miami Beach y puede sorprender a quienes llegan desde otros países.
La combinación de ambos conceptos hace que un plato de 30 dólares termine costando cerca de 38 o 39 dólares. Y existe un detalle que genera confusión entre muchos visitantes: al no advertir que el cargo por servicio ya fue incorporado a la cuenta, algunos dejan además una propina adicional, encareciendo todavía más el gasto.
El resto de las sedes del Mundial 2026
La diferencia con otras sedes del Mundial aparece casi de manera automática. En Kansas City, donde la selección argentina armó su base de operaciones, era habitual encontrar platos principales por entre 15 y 25 dólares. Comer afuera seguía representando un gasto importante, pero muy lejos de los valores que hoy exhiben los restaurantes de South Beach.
El contraste responde, en parte, al perfil de cada ciudad. Kansas City ofrece una estructura de costos más moderada y una oferta gastronómica orientada mayoritariamente a sus habitantes. South Beach, en cambio, vive del turismo internacional. Millones de visitantes llegan cada año atraídos por sus playas, la vida nocturna y su gastronomía, una demanda permanente que naturalmente se refleja en los precios.
Para los argentinos que decidieron viajar detrás de la Selección, el presupuesto empieza a sentirse desde el primer día. A los pasajes, el alojamiento y las entradas hay que sumar un costo diario de alimentación que puede alterar cualquier planificación hecha desde casa. Una familia de cuatro personas puede gastar más de 200 dólares en una comida sin necesidad de elegir un restaurante de lujo.
En medio del clima mundialista, las playas repletas y los hinchas que empiezan a multiplicarse por las calles de Miami Beach, hay una certeza que se impone casi tan rápido como el calor del verano estadounidense: en South Beach, el Mundial también se juega con la billetera; y al menos en ese partido, el visitante necesita algo más que un buen tipo de cambio para salir bien parado.