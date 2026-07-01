Cuánto cuesta comer en South Beach durante el Mundial 2026: los precios que sorprenden a los argentinos

Según cuentan los residentes, en la mayoría de los restaurantes de Florida al importe publicado se le suma el sales tax, un impuesto del 7% de la cuenta que no suele estar incluido en los precios exhibidos. Además, en muchos de los restaurantes ubicados en South Beach aparece automáticamente el service charge, un cargo por servicio que generalmente representa entre el 18% y el 20% del total de la consumición. Esa práctica es muy habitual en las zonas más turísticas de Miami Beach y puede sorprender a quienes llegan desde otros países.