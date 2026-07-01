Brasil sufre una baja importante para los octavos del Mundial: ¿Quién es el jugador que podría perderse el duelo con Noruega?

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó, a través de un comunicado, que el futbolista iniciará "un protocolo de tratamiento intensivo, acompañado por el equipo médico de la selección nacional brasileña, con el objetivo de su recuperación y reincorporación a las actividades en el menor tiempo posible". Sin embargo, el organismo evitó precisar un plazo para su recuperación, lo que mantiene la incertidumbre sobre una eventual vuelta durante el torneo.