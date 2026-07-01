Copa del Mundo

Brasil sufre una baja importante para los octavos del Mundial: ¿Quién es el jugador que podría perderse el duelo con Noruega?

La selección de Carlo Ancelotti recibió una mala noticia tras la clasificación a la siguiente fase.

Paquetá
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lucas Paquetá sufrió un desgarro muscular ante Japón y se perderá el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Brasil y Noruega este domingo en Nueva York.
  • El volante de 28 años, pieza clave de Carlo Ancelotti, inició tratamiento tras confirmarse un desgarro en el muslo izquierdo, aunque la CBF no precisó plazos para su regreso.
  • La baja del mediocampista complica el esquema de Brasil para el choque eliminatorio, sumándose a las dudas físicas que también presentan figuras como Neymar y Raphinha.
Resumen generado con IA

La selección de Brasil logró una clasificación agónica a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Japón, pero la alegría quedó opacada por una noticia que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti. Lucas Paquetá sufrió una lesión muscular durante el encuentro y todo indica que no podrá estar presente en el compromiso frente a Noruega.

El mediocampista de 28 años, una de las piezas habituales del entrenador italiano, abandonó el partido con molestias físicas y este martes los estudios médicos confirmaron el peor escenario: un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo.

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La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó, a través de un comunicado, que el futbolista iniciará "un protocolo de tratamiento intensivo, acompañado por el equipo médico de la selección nacional brasileña, con el objetivo de su recuperación y reincorporación a las actividades en el menor tiempo posible". Sin embargo, el organismo evitó precisar un plazo para su recuperación, lo que mantiene la incertidumbre sobre una eventual vuelta durante el torneo.

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El primero en comunicar oficialmente la lesión había sido Flamengo, club dueño de su pase, al señalar que "las pruebas de imagen realizadas confirmaron una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo". Al igual que la CBF, la institución brasileña tampoco brindó un tiempo estimado de recuperación.

Según informó Globo Esporte, Paquetá se perderá el partido del próximo domingo frente a Noruega, correspondiente a los octavos de final, que se disputará en Nueva York. Aunque la Confederación Brasileña todavía no oficializó su ausencia, el medio brasileño aseguró que el volante no llegará en condiciones al trascendental encuentro.

La publicación compartida por Lucas Paquetá en su cuenta de Instagram La publicación compartida por Lucas Paquetá en su cuenta de Instagram

La posible baja representa un duro golpe para Ancelotti. Paquetá fue titular en los cuatro partidos que disputó Brasil en el Mundial y se consolidó como una pieza importante en el funcionamiento del equipo. Además, su lesión agrava el panorama del técnico, que también sigue de cerca la evolución física de Raphinha y Neymar, ambos con problemas musculares.

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Mientras espera iniciar su recuperación, el propio futbolista dejó un mensaje esperanzador en sus redes sociales. En una historia de Instagram escribió: "La fe... ya he vivido de ella antes", acompañado por un emoji con el dedo índice apuntando hacia el cielo y un corazón. También compartió una publicación con dos versículos bíblicos, reflejando su confianza en poder superar este nuevo contratiempo.

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