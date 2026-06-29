Brasil apeló a su ADN mundialista, le remontó a Japón y demostró que no conviene darlo por vencido

La historia decía una cosa y el partido, otra. Durante más de una hora, Japón pareció decidido a reescribir el guion que millones de fanáticos imaginaron alguna vez en Supercampeones, donde los “Samuráis Azules” lograban derrotar a la poderosa Brasil en una final inolvidable. En Houston, el conjunto asiático volvió a poner contra las cuerdas a la “Canarinha”, pero esta vez la realidad eligió otro desenlace. Brasil remontó un encuentro que parecía perdido, derrotó 2 a 1 a Japón y avanzó a los octavos de final del Mundial gracias a una muestra de carácter que recordó por qué sigue siendo el único pentacampeón.