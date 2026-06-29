Copa del Mundo

Brasil sufrió más de lo esperado, venció a Japón por 2 a 1 y avanzó a los octavos de final del Mundial

Kaishū Sano había sorprendido a la Verdeamarela en el primer tiempo, pero el equipo brasileño reaccionó con tantos de Casemiro y Gabriel Martinelli.

Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Japón vence 1-0 a Brasil en Houston por los dieciseisavos del Mundial 2026, gracias a un gol de Kaishū Sano que pone en jaque a uno de los máximos candidatos al título.
  • El tanto llegó en el primer tiempo tras una recuperación de Sano. Pese al dominio de balón de Brasil, el orden táctico y la defensa de Japón neutralizaron el ataque rival.
  • El vencedor de este duelo se medirá ante Canadá en octavos de final. De ganar, Japón firmará uno de los mayores batacazos históricos del certamen al eliminar a un favorito.
Resumen generado con IA

Brasil sufrió más de lo esperado, pero terminó imponiendo su jerarquía. La Verdeamarela derrotó 2 a 1 a Japón en los 16avos de final del Mundial 2026 después de comenzar en desventaja y selló su clasificación a los octavos de final con una remontada en el complemento.

El conjunto asiático dio el golpe a los 28 minutos del primer tiempo. Kaishū Sano aprovechó una de las pocas ocasiones de su equipo para vencer a la defensa brasileña y establecer el 1 a 0, resultado con el que Japón se fue al descanso pese al amplio dominio de Brasil en la posesión y las situaciones de gol.

La reacción brasileña llegó rápidamente en el segundo tiempo. A los 10 minutos, Casemiro apareció para marcar el empate y devolverle tranquilidad a un equipo que había monopolizado el juego, pero no encontraba la manera de quebrar el planteo japonés.

Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, Gabriel Martinelli, que había ingresado desde el banco, apareció a los 50 minutos del complemento para convertir el 2 a 1 definitivo y desatar el festejo de la Canarinha con un gol agónico.

Brasil hizo pesar su jerarquía

Aunque Japón estuvo cerca de dar uno de los grandes batacazos del torneo, Brasil terminó justificando la victoria. Cerró el encuentro con el 64% de la posesión, 19 remates al arco contra apenas cinco de su rival y más del doble de pases correctos. Tras una trabajada remontada, la Verdeamarela sigue en carrera y mantiene vivo el sueño de conquistar un nuevo título mundial. 

De esta manera, la "Canarinha" espera al vencedor del duelo entre Noruega-Costa de Marfil.

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