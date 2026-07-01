Bielsa se despidió de Uruguay y destapó la interna del plantel: qué le pidieron los jugadores durante el Mundial

Marcelo Bielsa brindó una extensa conferencia de prensa al regresar a Montevideo tras la prematura eliminación de Uruguay del Mundial 2026. En un mensaje cargado de autocrítica y reflexiones, el entrenador desmintió las versiones que hablaban de un quiebre con el plantel, reveló los dos pedidos que le hicieron los futbolistas durante la competencia y explicó una de las situaciones que más repercusión generó en el torneo: la salida de Fernando Muslera en el entretiempo frente a España.