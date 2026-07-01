Bielsa se despidió de Uruguay y destapó la interna del plantel: qué le pidieron los jugadores durante el Mundial

Resumen para apurados
- En Montevideo, Marcelo Bielsa se despidió de Uruguay tras la eliminación del Mundial 2026, asumiendo la responsabilidad y desmintiendo conflictos graves con el plantel.
- El DT reveló que aceptó unificar los entrenamientos y acortar las charlas técnicas a pedido de los futbolistas. Además, aclaró que Muslera pidió salir por su estado anímico.
- El cierre de este ciclo deja un vacío en la conducción de Uruguay y abre interrogantes sobre la reestructuración del equipo de cara a los próximos compromisos internacionales.
Marcelo Bielsa brindó una extensa conferencia de prensa al regresar a Montevideo tras la prematura eliminación de Uruguay del Mundial 2026. En un mensaje cargado de autocrítica y reflexiones, el entrenador desmintió las versiones que hablaban de un quiebre con el plantel, reveló los dos pedidos que le hicieron los futbolistas durante la competencia y explicó una de las situaciones que más repercusión generó en el torneo: la salida de Fernando Muslera en el entretiempo frente a España.
El entrenador fue consultado por las versiones que aseguraban que los jugadores habían solicitado modificar el planteo táctico del equipo. Bielsa fue contundente al descartarlas y aseguró que la identidad futbolística de Uruguay nunca estuvo en discusión.
"Esa respuesta es negativa, eso no sucedió. De haber sucedido no hablaría bien de los jugadores, pero no sucedió", afirmó, al tiempo que sostuvo que el partido ante España reflejó fielmente la idea de juego que buscó imponer desde el inicio de su ciclo.
No obstante, el técnico sí confirmó que el plantel le realizó dos pedidos específicos relacionados con la convivencia diaria durante el Mundial, solicitudes que decidió aceptar tras escuchar los argumentos de los futbolistas.
El primero estuvo vinculado a la organización de los entrenamientos. Bielsa explicó que los jugadores le pidieron dejar de trabajar divididos en dos grupos para compartir más tiempo juntos.
"Entendí que ese pedido lo tenía que aceptar. Los jugadores hicieron referencia a que querían estar más cerca y unidos. Si tenían esa necesidad, yo debía aceptarla", explicó.
El segundo pedido estuvo relacionado con las tradicionales charlas técnicas del entrenador rosarino. Los futbolistas solicitaron reducir su duración y Bielsa también accedió.
"Hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas. Yo tengo mis razones para hacerlas de determinada manera, pero ellos entendieron que ese tiempo debía reducirse y acepté ese planteo", señaló.
Más allá de esas modificaciones, Bielsa descartó cualquier tipo de enfrentamiento interno y negó haber recurrido a filtraciones hacia la prensa durante sus casi tres años al frente de la selección uruguaya.
"Jamás hablé con ningún periodista, salvo en conferencia de prensa. Tampoco recurrí a dirigentes para trasladar necesidades mías a los jugadores. Siempre hablé directamente con ellos", aseguró.
El entrenador también realizó una profunda autocrítica por el rendimiento del equipo y asumió toda la responsabilidad por la eliminación, luego de que Uruguay sumara apenas dos puntos sobre nueve posibles en la fase de grupos.
"Para mí esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que me hice cuando tomé este proyecto y por lo mal que terminó. No tengo ninguna excusa para explicar por qué el equipo obtuvo dos puntos sobre nueve y no clasificó a la segunda ronda del Mundial", reconoció.
Uno de los momentos más impactantes de la conferencia llegó cuando explicó por qué Fernando Muslera fue reemplazado en el entretiempo del partido frente a España, una decisión que había generado numerosas especulaciones.
Según reveló Bielsa, fue el propio arquero quien pidió salir después de sentirse profundamente afectado por los errores cometidos durante el campeonato.
"Nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido por el efecto en su ánimo de los errores cometidos. Muslera me dijo que estaba tan golpeado por el error que había cometido que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo seguían intactas y él no estaba en las mejores condiciones para afrontar el segundo tiempo", contó.
Lejos de cuestionarlo, Bielsa destacó el gesto del experimentado arquero. "Me parece una grandeza y una generosidad impropias del fútbol actual", sostuvo.
Por último, también salió al cruce de las versiones que hablaban de un supuesto conflicto con Federico Valverde luego de sustituirlo tempranamente frente a España.
"Nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador que con él porque las merece por la cantidad de partidos que juega al año", explicó.
Además, recordó una conversación que mantuvieron al inicio del ciclo, cuando le planteó que podía utilizarlo en distintas posiciones según las necesidades del equipo.
"La respuesta de él fue de absoluta generosidad: 'En el puesto que necesites'", reveló Bielsa, descartando cualquier diferencia con una de las principales figuras de la selección uruguaya.