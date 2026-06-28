"Fueron realmente pecho frío": la durísima crítica de Jorge Burruchaga al plantel de Uruguay

“Fueron pecho frío”

Para Burruchaga, la actuación de la “Celeste” en territorio norteamericano superó el límite de un mal andar futbolístico; se trató de una preocupante falta de carácter. En diálogo con el periodista Andrés Cantor, el exjugador de Independiente remarcó que el cruce lógico para Argentina debía ser contra España o Uruguay. Que un seleccionado de menor fuste histórico como Cabo Verde se quedara con el boleto a los octavos de final desnudó las falencias de un proceso que llegó quebrado a la cita máxima. El diagnóstico de “Burru” vinculó el flojo nivel técnico con el clima hostil que se respiraba en la concentración: “Cuando jugás mal y tenés este lío interno, no podés llegar muy bien”, sentenció.