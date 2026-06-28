"Fueron realmente pecho frío": la durísima crítica de Jorge Burruchaga al plantel de Uruguay
El campeón del mundo con Argentina en México 1986 destrozó a los referentes de la "Celeste" tras la histórica eliminación en el Mundial. Eximió a Marcelo Bielsa de la culpa y cuestionó con dureza la falta de carácter de los futbolistas en la cancha.
La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 sigue generando ruido. Lo que en los papeles previos parecía una zona accesible para el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa se transformó en una de las páginas más oscuras del fútbol charrúa. Las críticas no tardaron en llegar, y una de las voces más autorizadas y filosas del fútbol rioplatense se encargó de encender la polémica.
Jorge Burruchaga, prócer del fútbol argentino y campeón del mundo en México 1986, apuntó de manera directa contra el plantel uruguayo, eximiendo en gran parte de la responsabilidad táctica al entrenador. En declaraciones vertidas en un programa de radio de Miami, el exfutbolista utilizó calificativos de grueso calibre que calaron hondo en Montevideo.
“Fueron pecho frío”
Para Burruchaga, la actuación de la “Celeste” en territorio norteamericano superó el límite de un mal andar futbolístico; se trató de una preocupante falta de carácter. En diálogo con el periodista Andrés Cantor, el exjugador de Independiente remarcó que el cruce lógico para Argentina debía ser contra España o Uruguay. Que un seleccionado de menor fuste histórico como Cabo Verde se quedara con el boleto a los octavos de final desnudó las falencias de un proceso que llegó quebrado a la cita máxima. El diagnóstico de “Burru” vinculó el flojo nivel técnico con el clima hostil que se respiraba en la concentración: “Cuando jugás mal y tenés este lío interno, no podés llegar muy bien”, sentenció.
Sin embargo, el histórico volante argentino no aceptó que las rispideces del vestuario con el cuerpo técnico sirvieran como atenuante para el rendimiento mostrado en el campo de juego. Con la experiencia de haber vestido la camiseta albiceleste en los escenarios más complejos, Burruchaga fue tajante sobre los códigos del futbolista profesional al representar a su país: “Vos podés estar en desacuerdo con el entrenador, vos podés pensar distinto. Por ahí no te gusta lo que hace y lo que te dice, pero al menos vos, por tu camiseta, de tu país, vos te rompés el alma“.
Lo que más golpeó al analista fue ver una versión desdibujada de un equipo que históricamente se caracterizó por el temperamento y el amor propio, virtudes conocidas mundialmente bajo el concepto de la “garra charrúa”. Lejos de ese ADN, Burruchaga trazó un paralelismo incómodo:
“Este equipo hoy de Uruguay me pareció, como a veces dicen los argentinos de Francia: pecho frío. Estos fueron realmente pecho frío“.
La llamativa imagen de varios referentes uruguayos quebrados en llanto sobre el césped tras consumarse la eliminación tampoco conmovió al campeón del mundo, quien cuestionó la falta de reacción anímica a tiempo: “Lo peor es que se ponen a llorar después del partido. ¿Por qué no reaccionaste antes?”.
La verdad de la interna
Los rumores sobre la ruptura total del vestuario dejaron de ser meras especulaciones periodísticas para Burruchaga, quien basó su argumentación en las drásticas decisiones que tomó Bielsa en el armado del equipo durante la competencia. La ausencia de figuras clave y los constantes cambios de nombres en las alineaciones titulares hablaron por sí solos.
“No es casual que saca a Valverde, saca al arquero. Le faltó Bentancur, que supuestamente eran los tres que habían ido a hablar con él en los días previos. Y no queda otra que pensar que esto fue verdad”, analizó, dándole crédito a las informaciones que indicaban una charla íntima y fulminante del técnico rosarino antes de dejar la base del equipo en Playa del Carmen, donde les habría manifestado su profunda tristeza por haber sido “dejado solo”.
A pesar de las internas ventiladas, el mensaje final de Burruchaga hacia la actitud del plantel se mantuvo inalterable, calificando la presentación general como “muy pobre” y perjudicial para el prestigio del fútbol sudamericano:
“Más allá de si fue verdad o mentira, tenés que romperte el lomo. Es un Mundial, después tenés que esperar cuatro años“.
La despedida del “Loco”
El terremoto futbolístico e institucional que atraviesa la Asociación Uruguaya de Fútbol tendrá su próximo capítulo este martes. Marcelo Bielsa brindará una nueva conferencia de prensa desde las 18 en el Estadio Centenario, donde se espera que rompa el silencio sobre su continuidad al mando del proyecto y aclare los términos de la dolorosa fractura con los referentes de un plantel que se despidió de la Copa del Mundo mostrando una pobrísima imagen.