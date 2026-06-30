Cartas al pie: entre Obdulio Varela y Lionel Messi

Obdulio arengaba a sus compañeros y les pedía que no miraran para arriba. Es decir que no les lleven el apunte a las tribunas. “El partido se juega aquí abajo”, les decía. Y, la leyenda dice -no sé si será cierto- que les gritaba: “Los de afuera son de palo”. Si habremos gastado esa frase en partidos de Truco cuando alguno que no jugaba tenía el tupé de opinar. Cuando terminó el partido los uruguayos se fueron a festejar a Copacabana, salvo Varela. Se fue a un bar a tomar caña. Allí vio la tristeza de los brasileños y el dolor que habían provocado, no a un equipo, sino a un país entero. Es que como vos decís Guillo los mundiales son como la vida misma. No son algo simple ni un partido más. Cada segundo, cada acción, cada momento late en el corazón; seas jugador o espectador.