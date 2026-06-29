Copa del Mundo

El Mundial 2026 entra en fase decisiva: simulá con LA GACETA los cruces de eliminación directa y armá el campeón

Desde los primeros cruces de eliminación directa hasta la final, una nueva simulación invita a anticipar cómo podría desarrollarse el certamen.

EL CUADRO FINAL. Todos los cruces de 16avos de final del Mundial 2026. Imagen generada con inteligencia artificial.
EL CUADRO FINAL. Todos los cruces de 16avos de final del Mundial 2026. Imagen generada con inteligencia artificial.
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó un simulador interactivo para que los usuarios proyecten los cruces de eliminación directa y el campeón del Mundial 2026 desde su plataforma digital.
  • Tras el éxito del simulador de la fase de grupos, esta herramienta permite definir las llaves desde dieciseisavos de final hasta la gran final en el MetLife Stadium.
  • La iniciativa completa la cobertura interactiva del medio, permitiendo a los usuarios anticipar de manera lúdica el desenlace del torneo y los cruces entre potencias.
Resumen generado con IA

Después del impacto generado por el simulador de fase de grupos, que permitió a los lectores ordenar posiciones y proyectar escenarios posibles del Mundial 2026, LA GACETA avanza un paso más en la experiencia interactiva y habilita ahora la instancia decisiva del torneo: el cuadro de eliminación directa.

Se trata de una herramienta que permite visualizar y construir el recorrido completo hacia el título mundial, desde los dieciseisavos de final hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

A diferencia de la etapa inicial, donde cada grupo definía su propia lógica interna, la fase eliminatoria introduce el formato más exigente: partido único, sin margen de error y con cruces que pueden cambiar por completo el destino de cualquier selección.

El nuevo simulador permite seguir ese camino en tiempo real o proyectado, eligiendo ganadores en cada llave y observando cómo se reconfigura el cuadro completo a medida que avanza el torneo.

De esta manera, los usuarios pueden anticipar posibles enfrentamientos de alto voltaje en octavos, cuartos o semifinales, y hasta imaginar finales soñadas entre las principales potencias del fútbol mundial.

La dinámica replica la estructura oficial del torneo, que ya entró en su etapa decisiva con los dieciseisavos de final en marcha y los primeros cruces eliminatorios definidos.

Con esta segunda herramienta, LA GACETA completa la experiencia interactiva del Mundial 2026, ofreciendo una simulación integral que abarca desde la fase de grupos hasta la consagración del campeón.

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