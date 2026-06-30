Francia es una máquina: arrolló a Suecia y Mbappé quedó a un paso del récord de Messi
Resumen para apurados
- Francia goleó 3-0 a Suecia en Nueva York por el Mundial 2026 con un doblete de Kylian Mbappé, avanzando a octavos de final como firme candidato al título.
- Tras un inicio parejo, el seleccionado francés impuso su jerarquía con una gran actuación de Michael Olise, permitiendo el emotivo regreso del DT Didier Deschamps.
- Francia enfrentará a Paraguay en octavos de final, mientras Mbappé quedó a un solo gol de alcanzar el récord histórico de Lionel Messi como máximo artillero mundialista.
Una nueva exhibición del inmenso poderío francés se dio en este Mundial 2026. El estadio de Nueva York - Nueva al que Francia quiere volver para la gran final del 19 de julio fue testigo de una función más de un equipo que, al menos en ataque, parece no tener ningún punto débil.
El comienzo fue más parejo de lo que se esperaba. Suecia, previsiblemente refugiada cerca de su valla, trataba de imponer un ritmo lento y no arriesgaba prácticamente nada. Los galos, con demasiada tranquilidad, parecían jugar a media máquina, dando por descontado que el gol iba a llegar tarde o temprano. Sin demasiados sobresaltos, los escandinavos llegaron ilesos a la pausa de hidratación. Pero tras el parate, apareció la verdadera Francia. El equipo de Didier Deschamps volvió a la cancha con una voracidad y una velocidad temibles, y la defensa nórdica comenzó a resquebrajarse.
Se encendió la máquina
El vendaval de “Les Bleus” comenzó a los 30 minutos con un potente zurdazo de Adrien Rabiot que Jacob Zetterström logró rechazar. Apenas un minuto después, la suerte salvó a los suecos cuando Kylian Mbappé recibió en el área y estrelló un derechazo en el poste. La presión era asfixiante; a los 35, Michael Olise realizó una espectacular chilena que impactó de lleno en el caño izquierdo y el rebote le quedó a Ousmane Démbelé, pero su tiro se fue a centímetros del arco. Mbappé volvió a avisar enganchando hacia adentro y rematando, Olise rozó el palo con otro disparo envenenado y el arquero escandinavo tuvo que volar para volver a ahogarle el grito a Rabiot.
Pero la tercera fue la vencida para Mbappé. Inventó una maniobra individual en el área, dejó en el camino a su marcador con un amague en una baldosa y le pegó al segundo palo para abrir el marcador. “Kiki” corrió directo al banco para abrazarse con un conmovido Deschamps, quien volvía a comandar al equipo tras su viaje a su país por la pérdida de su madre.
Suecia tuvo una de las únicas chances en la jugada siguiente tras un descuido defensivo, pero el remate de Elliot Stroud desde el punto penal se fue alto.
Récord a la vista
En el complemento, la tónica no cambió y Aurélien Tchouaméni avisó rápido con un disparo desde lejos. El asedio continuó, y dio sus frutos a los 52’: tras una defectuosa salida desde el fondo de los suecos, Olise asistió de forma magistral a Bradley Barcola, quien definió con categoría para poner el 2-0.
El combinado galo se mostraba como una máquina perfectamente aceitada. El propio Olise estuvo cerca de estirar la cuenta con un sutil zurdazo a colocar que el arquero rival desvió al tiro de esquina con una tremenda estirada. Sin embargo, el dominio total se tradujo en el tercer grito, que terminó de liquidar el cotejo cuando ya restaban menos de 20 minutos. Nuevamente Olise (líder de la tabla de asistencias con cinco), filtró una pelota extraordinaria para que Mbappé firmara su doblete con una definición perfecta. Con este festejo, el delantero del Real Madrid acumula 18 goles en mundiales; quedó a un solo tanto de igualar a Lionel Messi como el máximo artillero en la historia de la competencia.
Los actuales subcampeones del mundo sacaron el pie del acelerador tras el tercero. Suecia tuvo algún tímido acercamiento que sirvió solo para que el arquero Mike Maignan también tuviera su momento para brillar. Final del partido y una muestra más de que Francia es el principal candidato a quedarse con la Copa del Mundo.
En octavos de final lo esperan Paraguay y Gustavo Alfaro, que intentará cazar otra utopía, como dice su conocida frase. Pero aunque en el fútbol no hay imposibles, este equipo francés parece lo más cercano a eso.