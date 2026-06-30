Francia es una máquina: arrolló a Suecia y Mbappé quedó a un paso del récord de Messi

El combinado galo se mostraba como una máquina perfectamente aceitada. El propio Olise estuvo cerca de estirar la cuenta con un sutil zurdazo a colocar que el arquero rival desvió al tiro de esquina con una tremenda estirada. Sin embargo, el dominio total se tradujo en el tercer grito, que terminó de liquidar el cotejo cuando ya restaban menos de 20 minutos. Nuevamente Olise (líder de la tabla de asistencias con cinco), filtró una pelota extraordinaria para que Mbappé firmara su doblete con una definición perfecta. Con este festejo, el delantero del Real Madrid acumula 18 goles en mundiales; quedó a un solo tanto de igualar a Lionel Messi como el máximo artillero en la historia de la competencia.