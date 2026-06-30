De campeón en Queens a una rápida despedida en Wimbledon: Cerúndolo cayó ante el español Munar

Resumen para apurados
- Francisco Cerúndolo, principal raqueta argentina, quedó eliminado en primera ronda de Wimbledon tras perder 6-1, 6-4 y 6-3 ante el español Jaume Munar en Londres.
- La caída sorprende porque Cerúndolo venía de ganar el torneo de Queen's. Su eliminación se suma a la de otros seis tenistas argentinos que se despidieron en el debut.
- Esta derrota profundiza el mal momento de la delegación nacional en el torneo, dejando la expectativa sobre Tomás Etcheverry, Mariano Navone y Nadia Podoroska.
El tenis argentino sufrió un duro revés en Wimbledon. Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta del país y principal esperanza nacional en el tercer Grand Slam de la temporada, quedó eliminado en la primera ronda tras perder con el español Jaume Munar por 6-1, 6-4 y 6-3, en una actuación muy por debajo de las expectativas.
El tenista nacido en San Isidro nunca logró encontrar su nivel sobre el césped londinense. Munar dominó el encuentro de principio a fin, aprovechó los errores del argentino y resolvió el partido en menos de dos horas para avanzar con autoridad a la siguiente instancia.
La derrota sorprendió por el presente con el que llegaba Cerúndolo. Días atrás había levantado el título en Queen's, uno de los torneos preparatorios más importantes sobre césped, lo que alimentaba la ilusión de realizar una destacada actuación en Wimbledon.
Con esta eliminación, el balance argentino en el All England Club se vuelve cada vez más preocupante. Cerúndolo se convirtió en el séptimo representante nacional en despedirse en la primera ronda, en una jornada que también tuvo la caída de Román Burruchaga frente al australiano Alex de Miñaur, número cinco del ranking mundial.
La Legión busca cambiar la historia
Mientras Cerúndolo ya quedó fuera del torneo, los argentinos Tomás Etcheverry, Mariano Navone y Nadia Podoroska continúan con sus respectivos compromisos en busca de darle una alegría a la delegación nacional y cortar la racha negativa en el Grand Slam británico.