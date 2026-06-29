Naomi Osaka sorprendió en Wimbledon con un kimono inspirado en Kill Bill antes de su debut

Resumen para apurados
- Naomi Osaka debutó con triunfo en Wimbledon tras sorprender al ingresar a la cancha con un kimono blanco inspirado en Kill Bill para homenajear su herencia japonesa.
- Tras vencer a Elsa Jacquemot, Osaka lució la prenda que respeta el código blanco del torneo, sumando este diseño a sus antecedentes de moda disruptiva en otros Grand Slams.
- Este hecho consolida a Osaka como un ícono que fusiona deporte e identidad, demostrando que las tradiciones de Wimbledon no impiden la creatividad ni la expresión personal.
Naomi Osaka volvió a demostrar que, para ella, Wimbledon no es un límite para la creatividad, sino un nuevo escenario donde combinar deporte, identidad y moda. La ex número uno del mundo debutó con una victoria sobre la francesa Elsa Jacquemot por 6-1 y 7-5, pero gran parte de la atención se la llevó antes del primer saque, cuando apareció en la cancha con un llamativo kimono blanco inspirado en la película "Kill Bill".
En un torneo conocido por sus estrictas normas de vestimenta, que obligan a los jugadores a vestir completamente de blanco, Osaka encontró la forma de respetar el reglamento sin renunciar a un sello personal que ya se convirtió en una de sus marcas. El diseño, con mangas amplias y un elaborado bordado, sorprendió a los espectadores que la esperaban con los teléfonos celulares preparados para registrar su ingreso a la cancha 3 del All England Club.
La japonesa explicó que el atuendo fue un homenaje tanto a sus raíces como a uno de sus personajes favoritos del cine. "Mi herencia japonesa significa mucho para mí. Todos dicen que en Wimbledon todo es blanco y pensé que sería genial salir con un kimono", contó tras el triunfo.
La inspiración surgió de "Kill Bill", la película de Quentin Tarantino. En particular, del personaje O-Ren Ishii, interpretado por Lucy Liu. "Ella aparece con un kimono blanco realmente icónico. Siempre digo que, cuando juego, me gusta ser como un personaje de un videojuego. No quiero ser yo misma en la cancha e intento encarnar un poco ese personaje", explicó.
La reacción del público fue inmediata. Mientras caminaba hacia la pista, varios fanáticos la recibieron con aplausos y hasta un "¡Vamos, reina!", mientras filmaban su entrada. La extenista australiana Alicia Molik, comentarista de la BBC, resumió la expectativa que había generado la aparición de Osaka: "Esto era lo que todos estábamos esperando, ver con qué iba a aparecer en Wimbledon".
La japonesa permaneció con el kimono durante los instantes previos al partido, incluso mientras escuchaba las indicaciones de la jueza de silla. Recién antes del peloteo inicial se quitó la prenda y la dejó cuidadosamente sobre su banco.
No es la primera vez que Osaka convierte la moda en parte de su puesta en escena. En el Abierto de Australia había sorprendido con un sombrero de ala ancha, un velo y una sombrilla blanca. En Roland Garros ingresó con una falda ceremonial negra y un corpiño con aplicaciones brillantes, que luego dejó al descubierto un vestido dorado. También fue una de las figuras de la última Met Gala con un diseño blanco del modisto Robert Wun.
Por eso, una de las preguntas más repetidas antes del comienzo de Wimbledon era cómo adaptaría su estilo al tradicional código de vestimenta del torneo. La respuesta llegó sobre el césped londinense.
"Todo el mundo me preguntaba por el blanco, pero nunca pensé que fuera una limitación. Hay muchísimos patrones, telas y texturas con los que se puede jugar", había dicho en la conferencia de prensa previa al certamen.
Su estreno confirmó esa idea. Osaka respetó la tradición de Wimbledon, pero volvió a demostrar que la elegancia también puede convertirse en una forma de expresión personal.