Naomi Osaka sorprendió en Wimbledon con un kimono inspirado en Kill Bill antes de su debut

En un torneo conocido por sus estrictas normas de vestimenta, que obligan a los jugadores a vestir completamente de blanco, Osaka encontró la forma de respetar el reglamento sin renunciar a un sello personal que ya se convirtió en una de sus marcas. El diseño, con mangas amplias y un elaborado bordado, sorprendió a los espectadores que la esperaban con los teléfonos celulares preparados para registrar su ingreso a la cancha 3 del All England Club.