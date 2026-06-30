Martes negro en Wimbledon: ráfaga de eliminaciones argentinas y Navone en suspenso por falta de luz

Finalmente, en la rama femenina se consumó el rápido adiós de la rosarina Nadia Podoroska en su regreso al cuadro principal del Grand Slam británico. La jugadora nacional cayó sin atenuantes ante la ucraniana Marta Kostyuk (12ª preclasificada) por un contundente 6-1 y 6-2. De esta manera, tras el colapso masivo de este martes, la marplatense Solana Sierra —que debutó el lunes con una gran victoria— quedó como la única representante de la bandera argentina que se mantiene firme en la segunda ronda del certamen.