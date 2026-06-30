Martes negro en Wimbledon: ráfaga de eliminaciones argentinas y Navone en suspenso por falta de luz
La segunda jornada en el All England Club castigó con dureza a la delegación nacional con las caídas en fila de Etcheverry, Cerúndolo, Burruchaga y Podoroska. El bonaerense Mariano Navone es el único tenista masculino que sigue en carrera, pero debió postergar su debut para este miércoles cuando caía 2-1 en sets frente al italiano Flavio Cobolli.
Resumen para apurados
- La delegación argentina de tenis sufrió duras eliminaciones este martes en Wimbledon, Londres, quedando solo Mariano Navone con su partido suspendido por falta de luz natural.
- Las caídas de Cerúndolo, Etcheverry, Burruchaga y Podoroska marcaron una jornada negra, mientras Navone caía 2-1 en sets ante el italiano Cobolli antes de la postergación.
- Esta ráfaga de derrotas deja al tenis masculino al borde de la eliminación total, depositando las esperanzas en la remontada de Navone y el avance de la joven Solana Sierra.
La ilusión de la "Legión Argentina" en el césped de Wimbledon sufrió un impacto durísimo en la segunda jornada de acción del cuadro principal. En un martes marcado por los resultados adversos y las despedidas prematuras, el tenis nacional masculino se quedó prácticamente sin margen de error y ahora todas las miradas están depositadas en lo que pueda suceder con Mariano Navone, cuyo partido debió suspenderse por la falta de luz natural en Londres.
El actual 38° del ranking mundial, protagonizaba un debut sumamente interesante en la cancha número 12 frente al italiano Flavio Cobolli, el noveno del escalafón ATP. Navone salió con muchísima lucidez y se despachó con un implacable 6-1 en el set inicial.
Sin embargo, el trámite cambió drásticamente en la segunda manga. Cobolli ajustó sus golpes, emparejó las acciones y consiguió nivelar el encuentro tras quedarse con un ajustado tiebreak por 7-5. En el tercer capítulo, en medio de un desarrollo cambiante donde ambos se intercambiaron dos quiebres consecutivos por lado, el europeo hizo valer su jerarquía en el cierre para abrochar un 6-3 a su favor.
Fue en ese preciso instante cuando el juez de silla y el supervisor del torneo determinaron que las condiciones de visibilidad no eran aptas para continuar, decretando la suspensión de la batalla a pesar de las quejas e insistencia de Cobolli por seguir jugando.
El panorama para el miércoles: Con el marcador 2-1 abajo en sets, Navone reanudará el juego mañana con la obligación absoluta de quedarse con el cuarto parcial si quiere forzar un quinto set y mantener con vida su ilusión en el All England.
Una jornada de despedidas en cadena
El resto de la agenda de este martes entregó malas noticias de forma consecutiva para los fanáticos argentinos. Uno de los golpes más duros del día lo protagonizó Francisco Cerúndolo (18°), quien llegaba con altas expectativas tras coronarse recientemente en el ATP de Queen’s y sufrió una inesperada y prematura eliminación a manos del español Jaume Munar.
Tampoco fue el día para Tomás Etcheverry. El platense, que llegaba como el 29° preclasificado del torneo, batalló durante más de dos horas pero no pudo hacer pesar su condición de favorito ante el italiano Lorenzo Sonego (69°), quien se terminó quedando con un partido cerradísimo por 6-4, 6-4, 6-7 y 7-6.
Por su parte, Román Andrés Burruchaga (56°) se despidió en su debut absoluto en este escenario frente al exigente australiano Alex De Miñaur. El número 5 del mundo impuso sus condiciones de entrada y, tras un primer parcial sumamente parejo que se resolvió en el desempate, terminó inclinando la balanza con autoridad para sellar un 7-6 (5), 6-1 y 6-0.
Finalmente, en la rama femenina se consumó el rápido adiós de la rosarina Nadia Podoroska en su regreso al cuadro principal del Grand Slam británico. La jugadora nacional cayó sin atenuantes ante la ucraniana Marta Kostyuk (12ª preclasificada) por un contundente 6-1 y 6-2. De esta manera, tras el colapso masivo de este martes, la marplatense Solana Sierra —que debutó el lunes con una gran victoria— quedó como la única representante de la bandera argentina que se mantiene firme en la segunda ronda del certamen.