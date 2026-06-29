La única alegría en Londres: Solana Sierra debutó con un triunfazo en Wimbledon y salvó el día para el tenis argentino
La joven marplatense superó a la húngara Anna Bondar en una batalla de casi tres horas de juego sobre el césped del All England. Su victoria fue el único saldo positivo para la delegación nacional en una jornada inaugural marcada por cinco derrotas masculinas. En la próxima instancia, chocará ante la top ten estadounidense Coco Gauff.
Resumen para apurados
- Solana Sierra venció a Anna Bondar por 6-3, 5-7 y 7-5 en su debut en Wimbledon, siendo la única argentina en avanzar en la primera jornada del torneo.
- Tras batallar casi tres horas en un partido de altibajos, la marplatense de 22 años salvó una jornada negra para el tenis argentino, marcada por cinco eliminaciones masculinas.
- Sierra enfrentará a la top 10 Coco Gauff en segunda ronda, un duelo clave donde arriesga los puntos que logró al llegar a octavos de final en la edición anterior.
En un arranque sumamente adverso para las raquetas argentinas en el tercer Grand Slam de la temporada, Solana Sierra logró encender una luz de esperanza en el mítico césped de Wimbledon. Mientras cinco compatriotas del cuadro masculino se despedían prematuramente en la primera ronda, la marplatense de 22 años y actual 56ª del ranking mundial sacó a relucir su espíritu competitivo para derrotar a la húngara Anna Bondar (74ª) por 6-3, 5-7 y 7-5, en un partido vibrante que se extendió por dos horas y 38 minutos.
El desarrollo del encuentro fue una verdadera montaña rusa emocional y tenística. Durante el primer set, Sierra impuso condiciones con autoridad, mostrándose mucho más firme con su servicio y minimizando las equivocaciones. Con apenas nueve errores no forzados frente a los 13 de su rival, la argentina logró quebrar el saque de Bondar en tres oportunidades para llevarse el parcial inicial con cierta holgura.
Sin embargo, el trámite se emparejó de manera drástica en la segunda manga. La tenista europea ajustó su devolución y comenzó a lastimar el segundo servicio de la argentina, quien apenas logró un 17% de efectividad con ese golpe. En un parcial repleto de quiebres por ambos lados y con una Sierra más imprecisa que acumuló 18 errores no forzados, la húngara logró capitalizar cuatro de las nueve oportunidades de break generadas para estirar la definición al set definitivo.
El capítulo final no brilló por la prolijidad técnica, pero sí por la enorme entrega de la jugadora nacional. A pesar de lidiar con 22 errores no forzados y 7 dobles faltas producto de la tensión del debut, Sierra demostró una notable fortaleza mental en los momentos cumbre. La marplatense fue letal cuando tuvo sus oportunidades, convirtiendo cuatro de sus cinco chances de quiebre, al mismo tiempo que logró salvar seis de los nueve break points en contra para terminar sellando su agónico pasaje a la siguiente ronda.
Tras este exigente debut, Solana Sierra no tendrá margen para la relajación, ya que su próximo obstáculo será de máxima jerarquía. Este miércoles, con horario aún por confirmar, la argentina se medirá en la segunda ronda ante la estadounidense Coco Gauff, actual número 7 del mundo y poseedora de dos títulos de Grand Slam. La norteamericana llega con un desgaste mínimo tras aplastar a la alemana Tamara Korpatsch por 6-2 y 6-1 en su presentación.
El duelo ante Gauff representa una verdadera prueba de fuego para Sierra, quien además de buscar un triunfo resonante, acarrea la enorme presión de defender los puntos obtenidos en su brillante actuación de 2025 en este mismo torneo. En la edición pasada, la marplatense había ingresado al cuadro principal como "lucky loser" y protagonizó una campaña soñada alcanzando los octavos de final, una gesta que le otorgó 270 puntos vitales para irrumpir por primera vez en su carrera dentro del codiciado Top 100 del ranking mundial.