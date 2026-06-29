La única alegría en Londres: Solana Sierra debutó con un triunfazo en Wimbledon y salvó el día para el tenis argentino

El capítulo final no brilló por la prolijidad técnica, pero sí por la enorme entrega de la jugadora nacional. A pesar de lidiar con 22 errores no forzados y 7 dobles faltas producto de la tensión del debut, Sierra demostró una notable fortaleza mental en los momentos cumbre. La marplatense fue letal cuando tuvo sus oportunidades, convirtiendo cuatro de sus cinco chances de quiebre, al mismo tiempo que logró salvar seis de los nueve break points en contra para terminar sellando su agónico pasaje a la siguiente ronda.