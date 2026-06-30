Djokovic explota en Wimbledon: "Estamos priorizando el negocio sobre la salud de los jugadores"

Tras avanzar con paso firme a la segunda ronda de Wimbledon, Novak Djokovic no se guardó nada en la conferencia de prensa. El tenista serbio y ex número uno del mundo lanzó una durísima y profunda crítica contra el estado actual del circuito profesional, advirtiendo que el deporte se encuentra sumido en una crisis estructural debido a la priorización de los intereses comerciales por encima del bienestar de los atletas y la falta de innovación para conectar con el público joven.