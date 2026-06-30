Djokovic explota en Wimbledon: "Estamos priorizando el negocio sobre la salud de los jugadores"

Resumen para apurados
- Novak Djokovic criticó en Wimbledon la sobrecarga del calendario de la ATP por priorizar los negocios sobre la salud de los tenistas, denunciando un incremento de lesiones.
- El tenista cuestionó la extensión de los Masters 1000 a dos semanas y lamentó el desgaste físico extremo que sufren tanto veteranos como las nuevas figuras del circuito.
- Ante un público envejecido, propuso acortar partidos para atraer jóvenes, pero se mostró escéptico sobre futuras reformas debido a los conflictos internos de la dirigencia.
Tras avanzar con paso firme a la segunda ronda de Wimbledon, Novak Djokovic no se guardó nada en la conferencia de prensa. El tenista serbio y ex número uno del mundo lanzó una durísima y profunda crítica contra el estado actual del circuito profesional, advirtiendo que el deporte se encuentra sumido en una crisis estructural debido a la priorización de los intereses comerciales por encima del bienestar de los atletas y la falta de innovación para conectar con el público joven.
Para el balcánico, la ambición por estirar los torneos y exprimir su valor económico está rompiendo físicamente a los jugadores. En su argumentación, Djokovic denunció que el calendario actual está completamente sobresaturado y que esto se traduce de forma directa en un repunte de bajas médicas en el vestuario.
“Las estadísticas muestran claramente que hay más lesiones”, arrancó señalando el tenista, quien a su vez reconoció que su estatus de leyenda le otorga una ventaja que el resto de los competidores de menor rango no posee. “Yo ya no juego tanto como antes. Tengo el privilegio de poder elegir dónde competir y eso hace que no esté tan expuesto a un calendario tan intenso como la mayoría de los jugadores”, admitió con honestidad.
Uno de los dardos más afilados de su descargo apuntó al formato de los Masters 1000, los cuales han extendido su duración a dos semanas bajo un polémico acuerdo a 30 años. El serbio reveló que siempre estuvo en contra de esta medida porque considera que perjudica abiertamente a los deportistas y solo enriquece a los dueños de los recintos.
Explicó detalladamente que esos cuatro días adicionales de torneo generan enormes ganancias que se quedan en los bolsillos de los propietarios de las instalaciones, quienes luego usan esas mejoras de infraestructura como argumento en las negociaciones para desfavorecer el reparto económico con la ATP y los propios tenistas. Recordando su etapa como dirigente, se lamentó. “En aquel momento yo era presidente del Consejo de Jugadores, pero no tenía suficiente poder ejecutivo para bloquearlo. Ahora hay que convivir con sus consecuencias”, asegró.
Esta frustración por el ritmo de vida y el desgaste en el circuito no es un caso aislado de los veteranos. Según Djokovic, figuras de la nueva generación como Carlos Alcaraz comparten el mismo agobio por pasar tan poco tiempo en sus hogares. Asimismo, el ex número uno del mundo lamentó la falta de visión global de los organismos rectores, ejemplificando cómo se ha ido recortando la gira tradicional de tierra batida en Latinoamérica, una región históricamente productora de grandes talentos.
A su criterio, las autoridades solo están aplicando soluciones temporales y superficiales en lugar de afrontar reformas de fondo. “Tengo la sensación de que estamos poniendo parches constantemente. Intentamos arreglar un problema moviendo un torneo de sitio o haciendo pequeños cambios”, criticó.
Por otra parte, el serbio puso sobre la mesa un dato alarmante extraído de un estudio de la PTPA (Professional Tennis Players Association): la edad promedio del aficionado al tenis a nivel mundial ronda los 61 años. Ante este panorama, advirtió que es una utopía pretender que las nuevas generaciones, con dinámicas de consumo y capacidades de atención completamente distintas, se sienten a ver partidos de cuatro o cinco horas.
Como solución, propuso que los circuitos tradicionales comiencen a experimentar urgentemente con partidos más cortos y dinámicos para volverse atractivos ante el mercado joven, dejando la tradición de los cinco sets exclusivamente para los Grand Slams.
A pesar de su insistencia en la necesidad de modernizar el deporte respetando su historia, Djokovic se mostró notablemente escéptico respecto al futuro político del tenis. Aunque abogó por sentar a todas las partes implicadas en una misma mesa para diseñar un éxito sostenible de cara a las próximas décadas, reconoció con pesimismo que la falta de unidad es el peor enemigo del circuito.
“Sinceramente, no veo que eso vaya a ocurrir. Por lo que he visto y escuchado en los últimos años, hay mucho más conflicto entre los organismos que gobiernan nuestro deporte que voluntad de trabajar unidos”, concluyó, dejando una honda preocupación flotando en el ambiente del All England Club.