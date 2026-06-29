Construyó la estatua más grande del mundo de Messi y reveló el desafío que casi frustra la obra

La idea inicial era sencilla: hacer una escultura de Lionel Messi del tamaño real. Pero Aldo Beroisa sintió que eso no alcanzaba. Si Cutral Co es conocida como la capital provincial de los monumentos, el homenaje al capitán de la Selección Argentina debía estar a la altura de su figura. Así nació la estatua de más de 26 metros que hoy se convirtió en una de las postales del Mundial 2026.