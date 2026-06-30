Nagelsmann, tras la histórica caída de Alemania: “Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel”

Resumen para apurados
- El DT Julian Nagelsmann asumió la histórica eliminación de Alemania ante Paraguay por penales en los dieciseisavos del Mundial 2026, desatando polémica por sus dichos.
- Tras empatar en la prórroga con un polémico gol anulado a Alemania, la derrota por penales coronó un flojo desempeño en fase de grupos admitido por el capitán Joshua Kimmich.
- Pese al fracaso histórico y la polémica por considerar que Paraguay no es un rival de primer nivel, Nagelsmann ratificó su deseo de continuar como DT hasta la Eurocopa 2028.
La histórica eliminación de Alemania a manos de Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó secuelas profundas en el seleccionado europeo. Apenas consumada la derrota por penales, el entrenador Julian Nagelsmann realizó una fuerte autocrítica, aunque una de sus declaraciones terminó acaparando la atención por el mensaje que pareció minimizar el mérito del conjunto sudamericano.
“Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel. Ya no”, afirmó el DT alemán en conferencia de prensa. Si bien la frase apuntó a cuestionar el nivel actual de su selección, fue interpretada por muchos como un comentario despectivo hacia el equipo dirigido por Gustavo Alfaro, una de las grandes revelaciones del certamen.
Nagelsmann reconoció que Alemania estuvo lejos de su mejor versión y lamentó la oportunidad desperdiciada de avanzar a los octavos de final. “Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania”, sostuvo.
El entrenador evitó responsabilizar a sus futbolistas por la caída, aunque admitió que el rendimiento colectivo no alcanzó. “No culpo a mis jugadores, aunque lo que hemos hecho no fue suficiente. Estoy decepcionado. Al final, no jugamos lo suficientemente bien para batir al rival”, explicó.
En su análisis del partido, el técnico consideró que a su equipo le faltó mayor velocidad en ataque y solidez defensiva. “Nos han marcado un gol y no defendimos muy bien. Tuvimos superioridad por las bandas, pero no fue suficiente. Los jugadores dieron todo, pero tendríamos que haber sido más rápidos y contundentes”, agregó.
Polémica por el gol anulado
Nagelsmann también cuestionó con dureza una de las decisiones arbitrales que marcaron el desenlace del encuentro. En la prórroga, Alemania había convertido por intermedio de Jonathan Tah, pero el tanto fue invalidado tras revisarse un agarrón previo de Waldemar Anton sobre Orlando Gill.
Para el entrenador, la decisión fue equivocada. “No fue falta. El hecho de anular ese gol fue una broma”, disparó contra el árbitro marroquí Jalal Jayed.
¿Seguirá al frente de Alemania?
Pese al duro golpe que significó la eliminación prematura, Nagelsmann dejó en claro que pretende continuar al frente del seleccionado alemán.
“Me gustaría seguir, sí”, respondió de manera contundente. El entrenador renovó su contrato en 2025 y tiene vínculo vigente hasta la disputa de la Eurocopa 2028.
Kimmich: “Merecimos la eliminación”
Quien también fue muy crítico con la actuación de Alemania fue el capitán Joshua Kimmich. El mediocampista reconoció que el equipo nunca logró encontrar un buen funcionamiento a lo largo del torneo.
“No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales. Nos costó muchísimo en los tres partidos de la fase de grupos frente a equipos que ni siquiera son de clase mundial”, afirmó en referencia a los encuentros ante Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
El futbolista cerró su análisis con una frase que reflejó el sentimiento del plantel tras la inesperada despedida del Mundial: “Merecimos la eliminación”.