Chahla tomó posición en la interna del PJ y evitó definir si buscará otro mandato

“Es una deuda pendiente y tenemos la responsabilidad de hacer una reconversión de nuestro transporte público junto al gobernador. La idea es presentar los pliegos para que se pueda concursar, como corresponde, con nuevas empresas o con las mismas si reúnen las condiciones”, planteó Chahla. Luego insistió en que el esquema actual requiere cambios profundos: “Yo creo que hay que hacer cosas distintas, así que estamos trabajando y hablando con el gobernador para poder hacerlo en toda la provincia, porque el transporte no se limita a la Capital, sino que es más bien metropolitano y son los mismos dueños. Nosotros creemos que seguir con medidas a medias significa seguir con lo mismo”.