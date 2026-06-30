Chahla tomó posición en la interna del PJ y evitó definir si buscará otro mandato

En medio de una recorrida por las obras de repavimentación que se ejecutan en la intersección de avenida República del Líbano y México, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se refirió a las definiciones políticas de cara al próximo proceso electoral y al futuro del transporte público de pasajeros. La jefa municipal confirmó su respaldo al gobernador Osvaldo Jaldo y aseguró que aún no resolvió si competirá por un nuevo mandato.
Consultada sobre una eventual candidatura para la reelección, Chahla explicó que todavía no tomó una decisión y que, por ahora, la prioridad está puesta en la gestión. “No he definido todavía. Tienen que darse muchos factores, pero quiero agradecer al gobernador Osvaldo Jaldo que siempre ha tenido buenas palabras sobre mi gestión y la confianza que tiene conmigo. Hemos hablado de muchas cosas de gestión, pero no de política. Lo vamos a definir un poquito más adelante, porque ahora nuestro principal objetivo es poder hacer la gestión de la mejor manera posible”, afirmó.
La intendenta agregó que esa definición dependerá de distintos aspectos, tanto personales como políticos, y remarcó que el contexto económico obliga a concentrar los esfuerzos en la administración municipal.
Respecto de la interna del peronismo tucumano, Chahla despejó cualquier duda sobre su posicionamiento. Al ser consultada sobre a quién respaldaría en una eventual disputa entre Osvaldo Jaldo y el ex gobernador Juan Manzur, respondió: “Voy a acompañar al actual gobernador Osvaldo Jaldo en su reelección. Venimos trabajando en equipo y en eso nos comprometimos. No habrá dudas”.
En ese mismo sentido, consideró que el peronismo volverá a encontrar la unidad más allá de las diferencias internas. “En el peronismo he aprendido que hay distintas posiciones, pero después todos terminamos unidos. Confío en que vuelva a ocurrir lo mismo”, expresó.
Transporte
Otro de los temas abordados fue el incremento del boleto de colectivos, que comenzará a regir esta semana. Chahla sostuvo que el sistema requiere una transformación profunda y adelantó que el municipio trabaja junto con la Provincia en un nuevo esquema de concesiones.
“Es una deuda pendiente y tenemos la responsabilidad de hacer una reconversión de nuestro transporte público junto al gobernador. La idea es presentar los pliegos para que se pueda concursar, como corresponde, con nuevas empresas o con las mismas si reúnen las condiciones”, planteó Chahla. Luego insistió en que el esquema actual requiere cambios profundos: “Yo creo que hay que hacer cosas distintas, así que estamos trabajando y hablando con el gobernador para poder hacerlo en toda la provincia, porque el transporte no se limita a la Capital, sino que es más bien metropolitano y son los mismos dueños. Nosotros creemos que seguir con medidas a medias significa seguir con lo mismo”.
En cuanto al pedido de actualización de la tarifa de taxis, la intendenta confirmó que firmará el incremento, aunque planteó la necesidad de elevar la calidad del servicio para competir con las plataformas digitales.
“Voy a firmar porque creo que los taxistas también están en una situación compleja con el aumento de todo. Pero también creemos que hay que ser competitivos en el sentido de mejorar los taxis, ser más limpios y atender mejor al cliente. Hoy también hay otras plataformas y se debe competir como en todo ámbito. La competencia sana es buena porque nos ayuda a mejorar”, indicó.