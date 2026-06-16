"Queremos el cambio de la mano de los jóvenes": Chahla lanzó un fondo internacional para financiar proyectos ambientales

La jefa municipal vinculó la iniciativa con la necesidad de abrir espacios de participación para las nuevas generaciones. "Es una sociedad con tanta violencia, con tanto discurso del odio y demás. Nosotros queremos esto, queremos el cambio de la mano de los jóvenes, creemos en ellos y estamos confiados en que las decisiones también pasen por nuestros jóvenes", expresó.