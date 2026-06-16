"Queremos el cambio de la mano de los jóvenes": Chahla lanzó un fondo internacional para financiar proyectos ambientales
San Miguel de Tucumán fue seleccionada entre 300 ciudades de todo el mundo para integrar un programa impulsado por Bloomberg Philanthropies. La iniciativa otorgará financiamiento de entre U$S 1.000 y U$S 5.000 a propuestas lideradas por jóvenes.
Resumen para apurados
- Rossana Chahla lanzó este martes en San Miguel de Tucumán el 'Fondo Juventud y Acción Climática' para financiar proyectos de jóvenes y promover su participación ambiental.
- La capital tucumana fue elegida entre 300 ciudades por Bloomberg Philanthropies y otorgará subsidios de U$S 1.000 a U$S 5.000 para proyectos de jóvenes de entre 15 y 24 años.
- Esta iniciativa posiciona internacionalmente a la ciudad y abre las puertas a nuevos financiamientos climáticos globales, con proyectos que se ejecutarán hasta abril de 2027.
Con una convocatoria que reunió a estudiantes, organizaciones ambientales, voluntarios y representantes de distintas instituciones educativas, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó oficialmente el programa "Fondo Juventud y Acción Climática", una iniciativa destinada a promover el protagonismo de las juventudes en la búsqueda de soluciones frente a los desafíos ambientales.
El acto se realizó este martes en el Palacio Municipal de 9 de Julio y Lavalle y estuvo encabezado por la intendenta Rossana Chahla, acompañada por miembros de su gabinete.
La propuesta contempla el financiamiento de proyectos ambientales impulsados por adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años, quienes podrán acceder a aportes de entre U$S 1.000 y U$S 5.000 para desarrollar iniciativas vinculadas al cuidado del ambiente y al desarrollo sostenible.
Durante la presentación se destacó que, frente a los desafíos climáticos actuales, ciudades de todo el mundo están promoviendo programas que permitan a las nuevas generaciones convertirse en protagonistas de las soluciones. En ese marco, San Miguel de Tucumán fue seleccionada para formar parte de una iniciativa internacional orientada a fortalecer el liderazgo juvenil y la acción climática local.
El programa cuenta con el acompañamiento de Bloomberg Philanthropies y es financiado a través de Rockefeller Philanthropy Advisors.
Entre los asistentes participaron representantes de centros de estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Tucumán, la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia, la Escuela Técnica N° 4 Juan XXIII, la Escuela Presidente Juan Domingo Perón, el Instituto Carlos Pellegrini, el Instituto Nicolás Avellaneda y el Colegio Salesiano General Belgrano, entre otros establecimientos educativos.
También estuvieron presentes integrantes de organizaciones y colectivos como Jóvenes por el Clima, Meta Tucumán, Jóvenes por la Patria, Alumni Tucumán, Recycle Revolution, Fundación Metropolitana Ibatín, Patriotas en Acción, agrupaciones estudiantiles universitarias, voluntariados ambientales y distintos proyectos comunitarios.
Antes del inicio del acto, los jóvenes participaron de una previa con temática mundialista que incluyó juegos, actividades recreativas y sorteos de premios, entre ellos pelotas de fútbol, banderas y otros artículos vinculados a la Selección Argentina.
Durante la jornada, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca, expuso sobre los objetivos y alcances del programa. El cierre estuvo a cargo de Chahla, quien dirigió un mensaje a los jóvenes para alentarlos a involucrarse y presentar propuestas.
Con una puesta en escena atravesada por el clima mundialista y la consigna de que "el partido ya empezó", se informó que la convocatoria para presentar iniciativas estará abierta entre el 15 de julio y el 4 de septiembre. Los proyectos podrán presentarse hasta el 16 de octubre.
Las propuestas seleccionadas recibirán financiamiento antes de noviembre y deberán ejecutarse hasta mediados de abril de 2027. La difusión de los resultados se realizará el 22 de abril del próximo año, en coincidencia con el Día de la Tierra.
"Estamos muy orgullosos"
Durante su discurso, Chahla remarcó que la incorporación de San Miguel de Tucumán a esta iniciativa fue el resultado de una convocatoria internacional en la que participaron ciudades de todo el mundo.
"Son fondos internacionales que conseguimos de distintas fundaciones, en este caso de Bloomberg y de UNICEF. Han sido seleccionadas 300 ciudades en el mundo y San Miguel de Tucumán es una de ellas. Estamos muy orgullosos", afirmó.
La intendente explicó que el programa está diseñado para que sean los propios jóvenes quienes generen y desarrollen las propuestas ambientales, aunque con el respaldo institucional de organizaciones con personería jurídica.
"Hacemos participar con propuestas, ideas y creación exclusivamente de los jóvenes. Detrás de eso siempre hay una organización o una ONG que los respalde porque administrativamente necesitamos de esas instituciones", señaló.
Además, aclaró que el municipio no administrará directamente los recursos. "Los fondos no vienen al municipio, van directamente a esas instituciones y ahí van los jóvenes. Y si el proyecto gana, duplicamos el financiamiento", sostuvo.
La jefa municipal vinculó la iniciativa con la necesidad de abrir espacios de participación para las nuevas generaciones. "Es una sociedad con tanta violencia, con tanto discurso del odio y demás. Nosotros queremos esto, queremos el cambio de la mano de los jóvenes, creemos en ellos y estamos confiados en que las decisiones también pasen por nuestros jóvenes", expresó.
Chahla destacó además la rápida respuesta que tuvo la convocatoria. "Se abrió el viernes a la tarde y en 48 o 72 horas ya teníamos toda esta gente. No es que los convocamos nosotros, ellos ya tienen ese fuego interno, ese compromiso por el cambio climático", señaló.
"No son el futuro, son el presente. Son los que estudian, los que trabajan, los que emprenden. Tenemos que ir por ellos", enfatizó.
También valoró la capacidad innovadora de las nuevas generaciones. "Las ideas son innovadoras, son creativas. Los adultos muchas veces tenemos temores para hacer una cosa u otra. Estos chicos no", agregó.
Para la intendenta, la iniciativa también promueve una nueva forma de construcción de políticas públicas. "Todos hacemos política y todo es política, pero son ellos mismos los que generan estas políticas públicas para sostener el medio ambiente", afirmó.
Una oportunidad para proyectar a la ciudad
Por su parte, Migliavacca destacó el alcance de la iniciativa y el posicionamiento internacional que representa para la capital tucumana.
"Hoy lanzamos este Fondo Juventud y Acción Climática para financiar proyectos de acción climática en la comunidad de San Miguel de Tucumán para jóvenes de entre 15 y 24 años", explicó.
La funcionaria subrayó que formar parte del programa constituye una oportunidad para proyectar las acciones locales a una escala global. "San Miguel de Tucumán fue una de las 300 ciudades seleccionadas por Bloomberg Philanthropies con fondos de Rockefeller Advisors y eso nos posiciona internacionalmente. Son los jóvenes los que no solo pueden transformar la ciudad, sino apostar a las generaciones futuras", afirmó.
Además, sostuvo que el desempeño de esta primera experiencia podría abrir nuevas oportunidades de financiamiento. "Si a nosotros nos va bien y a ellos les va bien, vamos a participar de otras instancias donde podremos conseguir más fondos para financiamiento climático", señaló.
Migliavacca también destacó la decisión política de impulsar acciones ambientales en un contexto donde existen sectores que cuestionan la problemática climática. "En un contexto donde muchos descreen del cambio climático, San Miguel de Tucumán decide creer y no solo creer, sino apostar con financiamiento y acompañamiento a las juventudes en materia de ambiente", concluyó.
Una red global de 300 ciudades
De acuerdo con el estatuto del programa, San Miguel de Tucumán integra una red de 300 ciudades de seis continentes seleccionadas para participar de una iniciativa impulsada por Bloomberg Philanthropies y ejecutada junto al , y .
Como parte del programa, la capital tucumana recibirá una subvención de U$S 50.000 destinada a financiar entre ocho y 50 proyectos climáticos liderados por jóvenes de entre 15 y 24 años.
Las microsubvenciones oscilarán entre U$S 1.000 y U$S 5.000 y podrán destinarse a iniciativas vinculadas con educación ambiental, reforestación, agricultura sostenible, economía circular, gestión de residuos, movilidad sustentable y gobernanza climática.
Los proyectos deberán ser diseñados y liderados por al menos dos jóvenes, presentar resultados medibles y estar alineados con las prioridades ambientales de la ciudad.
La selección estará a cargo de un comité independiente, con el objetivo de garantizar transparencia y evitar conflictos de interés. Además, el esquema contempla instancias de codiseño entre jóvenes y funcionarios municipales, acompañamiento técnico durante la ejecución de las propuestas y un seguimiento permanente para medir resultados e impactos.
Entre julio y octubre se desarrollará el período de postulaciones. Los fondos deberán desembolsarse antes de noviembre y los proyectos tendrán plazo de ejecución hasta abril de 2027.