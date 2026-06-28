Alerta amarilla por vientos este lunes 29 de junio: qué provincias serán afectadas y cómo estará el tiempo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este lunes 29 de junio. Las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en dos provincias del sur argentino.
Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este lunes 29 de junio en el sur de Chubut y Tierra del Fuego por ráfagas de hasta 90 km/h.
- El fenómeno prevé vientos del oeste de entre 40 y 60 km/h. Ante el riesgo de daños, el organismo recomendó asegurar objetos sueltos, evitar salir y circular con precaución.
- La advertencia climática implica posibles interrupciones en las actividades cotidianas locales, mientras que el resto del país mantendrá condiciones estables y sin lluvias.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para este lunes 29 de junio y advirtió que las ráfagas podrían llegar hasta los 90 kilómetros por hora en sectores de la Patagonia.
Según informó el organismo, el nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, por lo que recomendó extremar las precauciones
¿Qué provincias están bajo alerta por vientos?
La advertencia del SMN alcanza a:
Sur de Chubut.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En estas regiones se esperan vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h.
Recomendaciones del SMN
Ante la vigencia de la alerta amarilla, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja:
Evitar salir de casa si no es necesario.
Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Mantener cerradas puertas y ventanas.
No refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios.
Conducir con extrema precaución, especialmente en rutas abiertas.
De acuerdo con el organismo, fuera de las zonas bajo alerta por viento, gran parte del país continuará con condiciones estables y sin precipitaciones durante el comienzo de la semana.