Se promulgó la suba del boleto a $1.700: ¿cuándo comienza a regir en la capital tucumana?

La importancia de este procedimiento está en el mantenimiento del Atributo Social que, junto a Nación, la Capital otorga a sus beneficiarios. Se trata de un descuento del 55% ($935 por boleto) para jubilados y pensionados; estudiantes del programa Progresar; veteranos de la Guerra de Malvinas; ciudadanos inscriptos en programas sociales, entre otros.