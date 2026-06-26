Se promulgó la suba del boleto a $1.700: ¿cuándo comienza a regir en la capital tucumana?

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán promulgó hoy la suba del boleto de colectivo a $1.700 en la capital para actualizar la tarifa del transporte público de pasajeros.
- La medida, publicada en el Boletín Oficial, se aplicará la próxima semana debido a que Nación debe actualizar las máquinas validadoras de la tarjeta SUBE con el nuevo valor.
- A pesar del incremento, se mantendrá de forma automática el descuento del 55% del Atributo Social para jubilados y beneficiarios de programas sociales, y subirán los abonos.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán promulgó hoy la Ordenanza N° 5531 sobre la suba del boleto urbano para el transporte público de pasajeros. Sin embargo, la tarifa de $1.700 comenzaría a aplicarse desde la próxima semana por trámites de validación de la tarjeta SUBE.
La disposición fue publicada en el Boletín Oficial (BO) municipal en su edición N° 4945. Allí se ratifica la actualización del 36% para el pasaje urbano de colectivos, que se eleva de $1.250 a $1.700.
La ordenanza establece que el trámite se hará efectivo una vez que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) arbitre los medios correspondientes para tal fin y las relativas al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
Sobre esto, fuentes oficiales del municipio informaron que la implementación oficial se hará una vez que la Nación ajuste las máquinas validadoras con el nuevo valor, medida que ya fue solicitada y que podría efectuarse entre el martes y el miércoles de la semana que viene.
La importancia de este procedimiento está en el mantenimiento del Atributo Social que, junto a Nación, la Capital otorga a sus beneficiarios. Se trata de un descuento del 55% ($935 por boleto) para jubilados y pensionados; estudiantes del programa Progresar; veteranos de la Guerra de Malvinas; ciudadanos inscriptos en programas sociales, entre otros.
De esta manera, los usuarios seguirán contando con el beneficio vigente aplicado sobre la nueva tarifa, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni gestiones particulares. La actualización se verá reflejada automáticamente en el sistema.
Actualización del abono social
La ordenanza sancionada en el Concejo Deliberante la semana pasada también fija los nuevos valores del Abono Social.
- El Abono Social de 88 viajes, con un costo del 75% de la tarifa, queda en $112.200 (cada boleto se reduce a $1.275).
- El Abono Social de 44 viajes, con un costo del 80% del boleto, alcanza los $59.840 ($1.360 por ticket).
- El Abono Social de 22 viajes, con un costo del 80% de la tarifa, se actualiza a $29.920 (cada uno por $1.360).